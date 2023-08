Assassinat du jeune Badr: cinq suspects déférés devant la cour d’appel de Casablanca

Les cinq individus, selon les sources de Le360 ont été déférés devant le Procureur général près la cour d’appel de Casablanca dans la matinée de ce jeudi 3 août.

Selon les mêmes sources, les cinq prévenus, chacun en ce qui le concerne, ont été poursuivis pour constitution d’une bande criminelle, homicide volontaire, tentative d’homicide volontaire, vol et participation. Les faits remontent à l’aube du dimanche 30 juillet quand le jeune Badr a trouvé la mort après avoir été volontairement percuté par une voiture sur le parking d’un fast-food de Aïn Diab.

Le lendemain, lundi dans l’après midi, la police judiciaire de Casablanca, en coordination avec son homologue de Laâyoune et sur la base d’informations précises fournies par la DGST, a pu localiser et arrêter le principal suspect et son gendre à Laâyoune, qui serait également impliqué dans ce crime qui a mis en émoi tout le pays.

Selon un précédent communiqué de la DGSN, les premiers éléments de l’enquête laissent penser à un différend qui aurait dégénéré en crime.

Les cinq prévenus sont poursuivis en état d’arrestation sur décision du parquet compétent.