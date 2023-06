Tétouan: la police résout une affaire de meurtre datant de 2012

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tétouan ont procédé, hier mercredi 31 mai, à l’arrestation d’une femme et son frère, tous deux suspectés du meurtre de l’époux de la femme et de dissimulation des preuves, dans une affaire qui remonte à près de onze années, apprend-on de source sécuritaire.

Selon les données préliminaires de l’enquête, la mise en cause est soupçonnée d’avoir assassiné son mari en 2012, avec la complicité de son frère, et d’avoir enterré son cadavre dans le garage de son domicile. Et dans une tentative de brouiller les pistes de l’enquête, elle avait déposé un avis de recherche au nom de la famille, prétendant que la victime avait disparu dans des circonstances inconnues.

Les recherches et investigations de la police judiciaire ont abouti à l’interpellation de l’épouse en tant que principale suspecte, et de son frère comme complice de l’homicide. Il a également été procédé à la localisation des restes de la dépouille de la victime, qui ont été exhumés du sol du garage de son domicile à Martil, précise-t-on.

La prévenue et son frère ont été placés en garde à vue et mis à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’établir le degré d’implication de chacun des deux mis en cause dans ce crime et d’interpeller toute personne impliquée à leur acte criminel.