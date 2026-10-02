Société

Arnaque: faux contrats de travail au nom d’une grande entreprise italienne

Signature d'un contrat de travail.

Revue de presseUn trentenaire a été interpellé à Marrakech pour avoir escroqué des candidats à l’émigration vers l’Europe, en leur soutirant des avances via de faux contrats de travail dans une entreprise italienne. Le préjudice est estimé à un million de dirhams. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par Hassan Benadad
Le 02/10/2026 à 21h57

Les éléments du service judiciaire de la gendarmerie de Bab Doukkala ont mis un terme aux activités criminelles d’un individu qui aurait arnaqué des dizaines de personnes en les berçant de l’illusion d’une émigration vers l’Europe. Les premiers éléments de l’enquête indiquent que le suspect, âgé d’une trentaine d’années, guettait ses victimes, souvent désireuses de rejoindre l’Europe, en leur proposant des contrats de travail dans une entreprise italienne.

Le prévenu misait sur son apparence soignée et sur des contrats de travail falsifiés pour convaincre des personnes souhaitant améliorer leur situation matérielle du sérieux de son offre alléchante, sans passer par les démarches complexes, rapporte Assabah de ce week end (3 et 4 octobre).

Il aurait ainsi escroqué des dizaines de victimes dans plusieurs villes et provinces du Royaume, amassant un pactole estimé à un million de dirhams. Il exigeait de chaque postulant le versement d’une avance sur la somme convenue, afin, selon lui, d’accélérer les démarches de voyage, qui nécessitent plusieurs documents. Les victimes lui remettaient ainsi un acompte allant de 30.000 à 40.000 dirhams.

Parmi les subterfuges utilisés pour attirer le plus grand nombre de victimes figurait une réduction accordée à toute personne amenant un ou deux membres de sa famille ou de son entourage désireux de bénéficier du contrat de travail.

Il a finalement été démasqué après les plaintes déposées par plusieurs victimes auprès du centre de la gendarmerie de Bab Doukkala, accusant un individu d’escroquerie liée à un travail en Italie et leur ayant présenté des contrats de travail fictifs. Les investigations et recherches des gendarmes ont permis de le localiser et d’identifier les lieux qu’il fréquentait, avant de lui tendre un piège pour l’interpeller, écrit Assabah.

Les éléments de la gendarmerie ont ouvert une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, recenser les victimes ainsi que les complices qui l’aidaient dans ses activités criminelles.

Par Hassan Benadad
Le 02/10/2026 à 21h57
#Arnaque#Faux contrats de travail#Italie

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