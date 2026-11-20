Tandis que le niveau mondial d'anglais décline d’année en année, le Maroc, quant à lui, préserve ses acquis et garde son rang.

Alors que le niveau mondial d’anglais recule pour la cinquième année consécutive, le Maroc, lui, maintient ses acquis et conserve sa position. C’est ce qui ressort de l’édition 2026 de l’EF English Proficiency Index, publié par l’organisme international de formation Education First. Le Royaume se classe 60e sur 117 pays, avec 492 points, soit un score identique à celui de 2025 et supérieur de 7 points à la moyenne mondiale (485 points).

L’indice s’appuie sur les résultats de 2,3 millions d’adultes ayant passé le test EF SET en 2025. La moyenne mondiale recule pour la cinquième année consécutive, et plus des deux tiers des pays comparables d’une année sur l’autre ont un score inférieur à celui de 2025. Le Maroc échappe donc à la tendance générale, sans pour autant progresser.

Le détail par compétence, selon le profil Maroc, fait ressortir la lecture, à 521 points, devant l’écriture (494), la compréhension orale (468) et l’expression orale (458). L’écart entre la lecture et l’expression orale atteint 63 points. À l’échelle mondiale, l’expression orale (464 points en moyenne) est à 57 points de la lecture: le Maroc se situe 6 points sous cette moyenne à l’oral. Le rapport décrit ce constat comme un schéma mondial: dans quatre pays sur cinq, la lecture est la compétence la plus forte.

Fès et Rabat en tête, Drâa-Tafilalet en queue

Trois régions dépassent le score national: Fès-Meknès (504), Rabat-Salé-Kénitra (500) et Casablanca-Settat (494). Viennent ensuite Marrakech-Safi et Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (487 chacune), Souss-Massa (484), l’Oriental (478), Laâyoune-Sakia El Hamra (465), Béni Mellal-Khénifra et Dakhla-Oued Ed-Dahab (462 chacune), Guelmim-Oued Noun (459) et Drâa-Tafilalet (448). L’écart entre la première et la dernière région est de 56 points.

Parmi les villes, Fès et Rabat arrivent à égalité à 518 points, devant Benguerir (507), El Jadida (500), Khémisset (499) et Casablanca (497). Tanger obtient 495, Berkane et Marrakech 494, Oujda 493. Ouarzazate et Errachidia ferment la liste à 457 points, Laâyoune et Larache sont à 461. Rabat se classe dans la bande «modérée», alors que Casablanca reste dans la bande «faible». Le score national relève lui aussi de cette dernière.

Le détail du classement par compétence pour le cas du Maroc.

Côté âge, la tranche des 21-25 ans réalise le meilleur score, à 512 points, soit 20 de plus que la moyenne nationale. Le rapport cite le Maroc parmi les pays où l’amélioration rapide des plus jeunes cohortes traduit, selon EF, de profonds changements dans l’enseignement de l’anglais à l’école et l’arrivée prochaine de travailleurs plus compétents.

Les hommes obtiennent 498 points et les femmes 486, soit 12 points d’écart. Ce niveau est proche de celui du Moyen-Orient (13 points en moyenne) et inférieur à celui de l’Amérique latine (14 points), région où l’écart est le plus marqué au niveau mondial.

Top 10 des villes marocaines selon leur score en Anglais (EF EPI 2026)

Ville Score Écart avec

le score national Fès 518 +26 Rabat 518 +26 Benguerir 507 +15 El Jadida 500 +8 Khémisset 499 +7 Casablanca 497 +5 Tanger 495 +3 Berkane 494 +2 Marrakech 494 +2 Oujda 493 +1

Par fonction professionnelle, les ressources humaines (522), la R&D (520) et l’informatique (510) dépassent le score national. Les profils non précisés ou sans emploi (501) et le service client (498) sont également au-dessus. La stratégie et la gestion de projet (491) et l’administratif (485) sont légèrement en dessous, comme les étudiants (484) et les achats (481).

En bas du tableau figurent le marketing et les techniciens/maintenance (423 points chacun), la comptabilité et la finance (432), les ventes (456), le juridique (459) et les enseignants (463). Les opérations sont à 464.

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Le rapport note que, dans de nombreux pays, des candidats bien placés au score global sont nettement plus faibles à l’oral. Il recommande aux employeurs d’évaluer l’ensemble des compétences plutôt que de s’en tenir à un score composite, et d’adopter des formations ciblant explicitement la communication. Pour le Maroc, la compétence la plus faible est l’expression orale (458), suivie de la compréhension orale (468).

Le rapport ajoute que le lieu de travail peut stimuler l’apprentissage chez les adultes, par la motivation qu’offrent de meilleures perspectives professionnelles et par l’accès à des formations ou à une pratique régulière.

Le Maroc leader au Maghreb

En ce qui concerne la comparaison avec des pays similaires, le rapport montre que le Maroc devance ses trois voisins présents dans le classement: la Tunisie (61e) , l’Algérie (76e) et la Libye (112e) et presque la totalité des autres pays de la région MENA.

À l’échelle continentale, sur les 27 pays africains du classement, le Maroc est 8e, derrière l’Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Kenya, le Nigeria, le Ghana, l’Ouganda et l’Éthiopie, selon le rapport qui note que les résultats dans plupart de ces pays sont en nette baisse par rapport à 2025.