Société

Alerte météo. Vague de chaleur, temps chaud et fortes rafales de vent avec tempête de sable dans plusieurs provinces

Une vague de chaleur, un temps chaud ainsi que de fortes rafales de vent avec tempête de sable sont attendus dans plusieurs provinces.

Une vague de chaleur, un temps chaud ainsi que de fortes rafales de vent avec tempête de sable sont attendus dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué mardi la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Par Le360 (avec MAP)
Le 30/06/2026 à 12h55

Une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 44 et 46°C concernerait, de mardi à jeudi, les provinces de Zagora, Tata, Assa-Zag, Boujdour, Es-Semara, Aousserd et de Oued Ed-Dahab.

Le même phénomène est également prévu, de mercredi à vendredi, avec des températures variant entre 41 et 44°C, dans les provinces de Kénitra, Taounate, Meknès, Fès, Moulay Yacoub, Khémisset, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khouribga, Fquih Ben Salah, Settat, Youssoufia, Rehamna, El Kelâa des Sraghna, Chichaoua, Marrakech et de Taroudant.

Lire aussi : Voici pourquoi les températures vont dépasser les normales de 10°C dans certaines régions

Durant la même période, des températures comprises entre 38 et 41°C sont attendues dans les provinces de Larache, Salé, Rabat, Skhirate-Témara, Nouaceur, Casablanca, Mohammedia, Berrechid, Benslimane, Médiouna, El Jadida, Sidi Bennour, Essaouira, Safi, Ouezzane, Khénifra et de Béni Mellal, précise la DGM.

Par ailleurs, un temps chaud, avec des températures oscillant allant de 39 à 43°C, est prévu mardi, dans les provinces d’Agadir-Ida-Ou-Tanane, Inezgane-Aït Melloul, Chtouka-Aït Baha, Tiznit, Sidi Ifni, Guelmim, Tan-Tan, Tarfaya et Laâyoune, ainsi que dans les provinces de Sidi Kacem, Taounate, Fquih Ben Salah, Marrakech, Khémisset, El Kelâa des Sraghna, Moulay Yacoub, Settat et de Rehamna.

En outre, de fortes rafales de vent avec tempête de sable, soufflant à des vitesses de 75 à 80 km/h, devraient toucher mardi de 12h00 à 23h00 les provinces d’Aousserd, Oued Ed-Dahab, Boujdour, Laâyoune et d’Es-Semara.

Par Le360 (avec MAP)
Le 30/06/2026 à 12h55
#Alerte météo#Vague de chaleur#temps chaud#rafales de vent#DGM

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