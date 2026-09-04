Alerte Météo. Vague de chaleur et averses orageuses de vendredi à lundi dans plusieurs provinces

Une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 43 et 46 °C concerneront, de vendredi à lundi, les provinces de Oued Ed-Dahab, Assa-Zag, Es-Semara, Tata, Aousserd et Boujdour, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

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Le même phénomène, avec des températures comprises entre 38 et 42°C, est prévu, de vendredi à dimanche, dans les provinces de Taroudant, Guelmim, Khouribga, Settat, Chichaoua, Sidi Bennour, Essaouira, Safi, Fès, Khemisset, Taounate, Youssoufia, Beni Mellal, Fquih Ben Salah, Meknès, El Kelaâ des Sraghna, Sidi Kacem, Marrakech, Rehamna, Khénifra, Sidi Slimane et Moulay Yacoub, a poursuivi la même source.

En outre, des averses orageuses accompagnées de grêle et de rafale de vent sous orages (15 à 25 mm) toucheront, vendredi de 14H00 à 22H00, les provinces de Khénifra, Al Haouz, Azilal, Ifrane et Midelt.