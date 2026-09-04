Société

Alerte Météo. Vague de chaleur et averses orageuses de vendredi à lundi dans plusieurs provinces

La nouvelle vague de chaleur touchant plusieurs régions du Maroc se poursuivra jusqu'à lundi.

Une vague de chaleur et des averses orageuses accompagnées de grêle et de rafale de vent sous orages sont attendues, de vendredi à lundi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/09/2026 à 10h52

Une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 43 et 46 °C concerneront, de vendredi à lundi, les provinces de Oued Ed-Dahab, Assa-Zag, Es-Semara, Tata, Aousserd et Boujdour, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Lire aussi : Canicule: au Bouregreg, le parc paysager de Salé devient le refuge des promeneurs

Le même phénomène, avec des températures comprises entre 38 et 42°C, est prévu, de vendredi à dimanche, dans les provinces de Taroudant, Guelmim, Khouribga, Settat, Chichaoua, Sidi Bennour, Essaouira, Safi, Fès, Khemisset, Taounate, Youssoufia, Beni Mellal, Fquih Ben Salah, Meknès, El Kelaâ des Sraghna, Sidi Kacem, Marrakech, Rehamna, Khénifra, Sidi Slimane et Moulay Yacoub, a poursuivi la même source.

En outre, des averses orageuses accompagnées de grêle et de rafale de vent sous orages (15 à 25 mm) toucheront, vendredi de 14H00 à 22H00, les provinces de Khénifra, Al Haouz, Azilal, Ifrane et Midelt.

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/09/2026 à 10h52
#Alerte Météo#Vague de chaleur#Canicule#Météo#DGM

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