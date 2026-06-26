Alerte météo. Vague de chaleur de dimanche à mercredi dans plusieurs provinces

Des températures variant entre 38 et 42°C sont prévues, dimanche, dans les provinces d’Aousserd, Oued Ed-Dahab, Boujdour, Assa-Zag, Es-Semara, Tata, Taroudant, Tinghir, Zagora, Settat, El Kelaa des Sraghna, Marrakech, Rehamna, Figuig, Jerada, Youssoufia, Béni Mellal, Fquih Ben Salah et Errachidia, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.
Ce même phénomène, avec des températures oscillant entre 40 et 43°C concernera, du lundi au mercredi, les provinces de Sidi Bennour, Khénifra, Fès, Moulay Yacoub, Taounate, Ouezzane, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khouribga, Essaouira, Khémisset et Meknès, a ajouté la même source.
Par ailleurs, des températures allant de 42 à 45°C intéresseront, durant la même période, les provinces d’El Kelaa des Sraghna, Rehamna, Youssoufia, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Oued Ed-Dahab, Boujdour, Assa-Zag, Es-Semara, Tata, Taroudant, Aousserd, Settat, Chichaoua et Marrakech, a-t-on poursuivi.