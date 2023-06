Alerte météo. Les températures dépasseront la normale mensuelle, de 5 à 8 degrés, du vendredi à mardi

Cette vague de chaleur, qui débute ce vendredi 23 juin et se prolongera jusqu’au mardi 27 juin, intéressera la majeure partie du pays, notamment les régions du Saïss, le Loukkos, le Gharb, le Rif, les plateaux de phosphate et Oulmès, les plaines de Tadla, Al Haouz, Rehamna, Tensift, le Sud-Est, le Souss et les provinces Sud, détaille la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un communiqué.

À partir de ce week-end, la vague de chaleur gagnera également les côtes et les plaines atlantiques Nord et Centre, poursuit la même source.

Lire aussi : Vague de chaleur au Maroc: les Casablancais étouffent, mais pensent surtout aux autres

Les valeurs prévues des températures maximales varieront de 40 à 45 degrés sur les plaines intérieures, le Sud et le Sud-Est du pays, et de 37 à 42 degrés sur le Loukkos, le Gharb, la Chaouia, Abda, Chiadma et les côtes atlantiques Centre.

Les températures oscilleront entre 34 et 37 degrés sur les côtes atlantiques Nord, précise le communiqué, ajoutant que ces valeurs pourront même être dépassées à partir de dimanche, notamment sur la région du Souss et les plaines intérieures.