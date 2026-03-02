Société

Alerte météo. Chutes de neige, averses orageuses, fortes rafales de vent et temps froid, de lundi à jeudi, dans plusieurs provinces

Une route enneigée dans la région d'Ifrane, dans le Moyen Atlas.

Des chutes de neige sur les hauteurs au-delà de 1.400 m, des averses orageuses avec risque de grêle, des rafales de vent avec chasse-poussières et un temps froid sont prévus, de lundi à jeudi, dans plusieurs provinces du Royaume, indique la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/03/2026 à 13h17

Des chutes de neige (25-35 cm) sont attendues, de mardi à 00h00 à jeudi à 06h00, dans les provinces de Taroudant, Al Haouz, Azilal et Ouarzazate, précise la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène (15-25 cm) est prévu durant la même période dans les provinces de Midelt, Béni Mellal, Ifrane, Khénifra, Boulemane, Chichaoua et Tinghir, ajoute la DGM.

Par ailleurs, les provinces d’Al Hoceima, Sefrou, Fès, Moulay Yaâcoub, Taounat, Meknès, El Hajeb, Ifrane, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khémisset et Khénifra, connaîtront lundi, de 13h00 à 23h00, des averses orageuses avec risque de grêle (30-40 mm).

Lire aussi : Pluie et neige, un tournant pour la campagne agricole à Oujda-Angad

En outre, les provinces d’Essaouira, Safi, Tiznit, Taroudant, Inezgane-Ait Melloul, Chtouka-Ait Baha, Agadir-Ida-Ou-Tanane et Sidi Ifni, connaîtront mardi jusqu’à 12h00 des pluies ou averses orageuses localement fortes (25-35 mm).

Ce même phénomène (40-60mm) est prévu, de mardi à 15h00 à mercredi à 12h00, dans les provinces de M’diq-Fnideq, Tétouan, Chefchaouen, Fahs-Anjra et Tanger-Assilah.

D’autre part, de fortes rafales de vent avec chasse-poussières (75 à 85 km/h) sont prévues mardi entre 14h00 et 22h00, dans les provinces de Tinghir, Ouarzazate, Zagora, Errachidia, Midelt, Boulemane, Figuig et Jerada.

Enfin, un temps froid (-09/-03 °C) est également attendu mercredi dans les provinces de Béni Mellal, Azilal, Al Haouz, Tinghir, Midelt et Ouarzazate, conclut la DGM.

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/03/2026 à 13h17
#Alerte météo#Neige#Averses#temps froid

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Pluie et neige, un tournant pour la campagne agricole à Oujda-Angad

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

En images: la neige sublime les montagnes environnantes d’Oujda, un spectacle naturel rare

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Oujda sous la neige: la capitale de l’Oriental renoue avec les hivers d’antan

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Les chutes de neige et la ferveur de la CAN dynamisent le tourisme à Ifrane

Articles les plus lus

1
Sahara. «La base la plus adéquate, sérieuse, crédible et réaliste»: la Belgique réaffirme son soutien au plan d’autonomie marocain
2
Attaques de l’Iran contre les pays du Golfe: l’Algérie ne condamne pas le régime des Mollahs
3
Mille visages, mille horizons, une identité... quand le Ftour pluriel célèbre la jeunesse et la tamaghrabit
4
Nakhla fait le plein: les images du deuxième plus ancien barrage du nord du Maroc
5
Facturation électronique en 2026: «La majorité des entreprises n’est pas encore prête», alerte Imad Moumin
6
Terreur pour tous
7
Laâyoune: le marché Al Hizam, vitrine d’un commerce modernisé et structuré
8
Algérie: Saint Augustin en vitrine, les chrétiens sous scellés
Revues de presse

Voir plus