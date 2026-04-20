Alerte météo. Averses orageuses et temps chaud ce lundi dans plusieurs provinces

Des averses orageuses (25 à 35 mm) localement fortes, avec risque de grêle, sont attendues, de 14h à 21h, dans les provinces de Guercif, Taourirt, Jerada, Figuig, Ifrane, Sefrou, Boulemane, Khénifra et Midelt, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Un temps chaud avec des températures oscillant entre 35°C et 39°C est prévu le long de la journée dans les provinces de Salé, Khémisset, Skhirat-Témara, Kénitra, Nouaceur, Benslimane, Berrechid, El Jadida, Casablanca, Mediouna, Mohammedia, Sidi Bennour, Safi, Essaouira, Chtouka-Ait Baha, Tiznit, Sidi Ifni, Guelmim, Assa-Zag, Tan Tan et Es-Semara, ajoute la même source.