Les premiers versements de la prime exceptionnelle destinée à encourager l’insertion professionnelle des bénéficiaires de l’aide sociale directe (ASD) sont désormais effectifs. Selon un communiqué de l’Agence nationale du soutien social (ANSS), daté du 17 novembre 2026, 1.460 ménages dont le chef de famille ou l’un des conjoints a commencé à exercer une activité déclarée auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) en ont bénéficié à fin octobre.

Le montant de cette prime correspond à celui de l’aide sociale directe précédemment perçue par le ménage. À titre de référence, le montant minimum de cette aide est de 500 dirhams par mois en 2026, mais il peut être supérieur selon la situation et la composition du foyer. La prime est versée pendant douze mois, consécutifs ou non, à compter de l’immatriculation à la CNSS.

Depuis l’entrée en vigueur de ce dispositif, plus de 1.970 demandes ont été enregistrées, dont 1.460 ont été acceptées, soit un taux d’acceptation de 74%. La moitié des ménages bénéficiaires résident en milieu rural, précise l’ANSS.

Lire aussi : Aide sociale directe: le gouvernement relève le minimum à 600 dirhams

Le dispositif prévoit également une autre mesure: en cas de perte de l’emploi déclaré, le ménage peut retrouver immédiatement le bénéfice de l’aide sociale directe, sans devoir attendre le délai de douze mois auparavant prévu par la loi.

Ces deux mesures visent à lever l’un des principaux obstacles à l’accès à l’emploi déclaré. Certains bénéficiaires hésitaient en effet à intégrer le marché du travail formel, par crainte de perdre leur aide sociale dès leur déclaration à la CNSS.

Selon une étude menée par l’ANSS auprès des bénéficiaires du programme, 60% se disent prêts à renoncer à l’aide sociale en échange d’un emploi stable, tandis que 40% souhaitent bénéficier d’un accompagnement pour trouver un emploi ou lancer une activité génératrice de revenus.

L’Agence a également identifié trois catégories de bénéficiaires présentant un potentiel d’insertion professionnelle: les «Foyers émergents», qui regroupent 1.209.436 ménages, les «Foyers en mue», avec 986.265 ménages, et les «Solitaires sans relais», représentant 156.936 personnes.

Ces trois catégories représentent plus de 60% des ménages bénéficiaires de l’aide sociale directe et concentrent 84% des bénéficiaires de la prime exceptionnelle à fin octobre 2026.

Pour bénéficier de cette prime, les ménages concernés doivent déposer leur demande sur le portail électronique www.asd.ma. Ils peuvent également vérifier leur éligibilité à travers les canaux officiels de l’ANSS.