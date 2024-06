Aïd Al-Adha: voici les prix des moutons espagnols à Tit Mellil

Dans la ville de Tit Mellil, à quelque 16 km à l’est de Casablanca, Mohamed est venu acheter la bête de sacrifice de l’Aïd, en espérant réaliser «une bonne affaire». Comme l’année dernière, il a jeté son dévolu sur les moutons espagnols, de la race des Mérinos, surtout connue pour sa laine abondamment utilisée dans l’industrie textile.

Dans un échange avec Le360, il assure qu’il n’y a aucune différence entre les ovins locaux et espagnols. «J’ai acheté un mouton espagnol l’année dernière et, franchement, ma famille et moi n’avons remarqué aucune différence. La qualité de sa viande est comparable à celle de la viande locale. C’est pourquoi j’ai décidé cette année d’en acheter à nouveau pour l’Aïd», a-t-il déclaré.

Le gérant de la ferme, Mohamed Hamriti, affirme proposer à la vente près de 19.000 têtes d’ovins importés d’Espagne, précisant que «le processus d’importation a commencé il y a des mois, afin de respecter le protocole sanitaire et assurer l’alimentation des bêtes de manière à garantir une offre de qualité, variée et adaptée à tous les budgets».

Notre interlocuteur souligne qu’il s’était employé à importer ces ovins tout au long de l’année, avant de les engraisser. «La plupart des bêtes proposées à la vente ont été importées il y a des mois et ont toutes plus de 6 mois. Ce qui explique la qualité de certaines bêtes, dont le poids peut dépasser les 110 kilogrammes», argumente-t-il.

De 2.100 à 4.500 dirhams

La ferme propose à la vente des Mérinos mâles, des brebis et des moutons sans cornes dits «Fartas», dont le prix de vente au kilogramme de la race espagnole se situe entre 55 et 65 dirhams. «Au vu du poids, les prix des bêtes varient cette année entre 2.100 et 4.500 dirhams au maximum», affirme le gérant, qui rappelle que «les moutons espagnols ont été très prisés lors du précédent Aïd Al-Adha, autant pour la qualité de leur viande que pour leur prix», a-t-il complété.

Les autorités publiques avaient pris une batterie de mesures pour encourager les importations d’ovins espagnols. En plus d’une exonération de la taxe d’importation et de la TVA, les importateurs bénéficiaient d’une prime de 500 dirhams pour chaque tête importée. Selon le ministre de l’Agriculture, quelque 5,8 millions de têtes d’ovins et de caprins destinés à l’abattage ont été identifiés, assurant que l’offre a dépassé la demande sur le marché.