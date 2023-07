Agadir: l’ancien ministre de la Santé El Houssaine Louardi ouvre sa propre fac de médecine

Dans un communiqué diffusé ce vendredi 28 juillet, l’Université privée de la santé et des sciences d’Agadir (UPSSA) vient d’annoncer l’ouverture de ses portes pour l’année universitaire 2023-2024.

«Fruit d’un projet ambitieux dirigé par son Président, le Professeur El Houssaine Louardi, ancien vice-doyen et doyen de la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, ancien chef de service d’accueil des urgences au CHU Ibn Rochd de Casablanca et ancien ministre de la Santé, l’UPSSA s’engage à répondre au déficit en professionnels de la santé au Maroc, qui s’élève à plus de 35.000 médecins et 67.000 infirmiers», souligne l’UPSSA dans son communiqué.

Dès son ouverture en septembre, ajoute la même source, l’UPSSA comprendra quatre établissements d’enseignement supérieur: une faculté de médecine, une faculté de pharmacie, une faculté des sciences biomédicales appliquées (master en ingénierie biomédicale) et une faculté des sciences infirmières et techniques de santé, avec trois filières spécialisées (infirmier polyvalent, technicien en imagerie médicale et technicien de laboratoire en analyses biologiques).

Le complexe de l'Université privée de la santé et des sciences d'Agadir (UPSSA).

En plus de sa mission d’enseignement, l’UPSSA comprend un pôle de recherche-innovation et un Centre hospitalier universitaire (CHU) pluridisciplinaire au sein même de son complexe universitaire, est-il précisé. L’UPSSA prévoit également de lancer un incubateur de startups dédié à la santé et à l’ingénierie biomédicale.

Les inscriptions au concours d’admission à l’UPSSA sont désormais ouvertes jusqu’au 5 août, le concours lui-même devant se dérouler le 6 août, dans le locaux de ladite université à Agadir.