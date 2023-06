Agadir: la communauté juive offre des «bonbons du bonheur» aux enfants démunis

Organisée, dimanche 25 juin, au village Coco Polizzi, du nom du célèbre sculpteur italien, cette journée a bénéficié à plus de 200 enfants âgés entre 5 et 12 ans, issus de familles des artisans travaillant sur les lieux.

Cette journée est une sorte d’anniversaire géant pour apporter joie et bonheur aux enfants participants. «Il s’agit aussi de célébrer les valeurs de tolérance et d’amitié entre les composantes musulmane et juive de la société marocaine», déclare Nissim Samuel Kakon qui est à l’origine de l’organisation de cet événement.

Après plusieurs activités, les enfants conviés à cette grande fête sont repartis avec des cadeaux.

Les organisateurs de «La journée des enfants», après avoir organisé des fêtes similaires à Essaouira et à Taroudant, ambitionnent de faire pareil dans d’autres villes du Royaume.

Dans leurs déclarations, ils ont remercié les autorités locales, sécuritaires ainsi que les mécènes qui ont aidé à faire aboutir cette grande fête au profit des enfants.

Pour rappel, Nissim Samuel Kakon est né dans la ville d’Essaouira. Il a quitté le Maroc en 1956 pour la France et a décidé de revenir au pays en 2009. Entrepreneur privé, il est porté sur les projets socio-culturels au profit des populations démunies.