Tourisme: Essaouira renoue avec les beaux jours

Essaouira déploie ses merveilles culturelles et ses paysages ensorcelants pour accueillir à nouveau les voyageurs avides d'aventure et de détente.

À Essaouira, les visiteurs se laissent séduire par l’atmosphère unique qui règne dans les ruelles pittoresques de la Médina, où le passé historique se mêle harmonieusement au dynamisme de la vie moderne. Mogador est une invitation à l’évasion, une véritable explosion de couleurs et de saveurs qui embarque les voyageurs dans une expérience unique.

Approché par Le360, Lahcen Achlefta, secrétaire général de la Fédération nationale des établissements touristiques, des restaurants et des cafés, confirme qu’après une période difficile marquée par la pandémie, Essaouira connaît actuellement une reprise fulgurante du tourisme. Célèbre pour son charme authentique, sa riche histoire et son atmosphère artistique, la ville a su attirer de nouveaux visiteurs et ravir les voyageurs avides de découvertes.

«De plus, Essaouira est devenue une destination prisée par les visiteurs de confession juive. Depuis la reprise des relations maroco-israéliennes, un nombre croissant de touristes juifs choisissent de visiter la ville, attirés par son héritage historique et sa réputation de coexistence pacifique entre musulmans et juifs», souligne-t-il, ajoutant que «Mogador est devenue un symbole vivant de tolérance et d’échange, un lieu où les religions et les cultures se rencontrent et fusionnent dans une harmonie unique».

Son avis est partagé par Regragui Aït Bella, président de l’Association des cafés, qui signale que la ville séduit une clientèle en provenance des quatre coins du monde. Des touristes européens et américains à ceux du Japon ou encore de la Chine, en passant par les ressortissants des pays arabes et les vacanciers locaux, tous convergent vers les lieux de restauration populaire. Car c’est ici que se trouve la quintessence des plats et des boissons locaux, d’une qualité irréprochable et d’une authenticité sans pareil.

Abdelhamid Idhamou, vendeur de bijoux, le confirme: «Les boutiques ont connu un essor commercial significatif par rapport aux deux dernières années. Les touristes affluent de toutes les régions du Maroc, ainsi que des quatre coins du monde. Les visiteurs trouvent leur bonheur dans nos bijoux, témoins de notre riche héritage.»

Que l’on se perde dans les ruelles pittoresques de la Médina, que l’on se détende sur les plages de sable doré ou que l’on explore les trésors cachés de la ville, Essaouira offre une expérience de voyage incomparable.