Essaouira: Solal Experience, un festival à la croisée des arts

La première édition du festival Solal Experience s’est tenue du 28 au 30 avril à Essaouira. Le temps d’un week-end, l’événement a rassemblé plusieurs jeunes artistes venus de Tel Aviv, de Paris, de Marrakech et d’Essaouira pour célébrer la richesse de la culture marocaine.

Un cocktail d’arts

«D’abord, Solal signifie celui qui marche bien et montre le chemin. L’idée était de réunir plusieurs types d’art, à savoir la gastronomie, la musique, la peinture et la photographie, au sein d’une même expérience», a souligné Swan Toldadano, fondateur de Solal Experience, au micro du 360.

«C’est la troisième fois que je viens au Maroc. Je m’amuse très bien. Et le festival se passe dans une ambiance festive et conviviale. J’ai aimé cette énergie. J’ai aimé aussi la ville d’Essaouira. C’est un très beau site. Je pense que cette expérience est à refaire», a indiqué Omer Gani, alias T-Puse, DJ et producteur de musique israélien.

«Nous avons créé un plateau spécial pour cette expérience mêlant le shawarma de cabri aux mazés israéliens», a fait savoir Ayoub El Ouadi, chef cuisinier.

Lire aussi : Ouverture à Rabat de la 1ère édition du Festival du théâtre africain

L’art textile était également présent. «Nous exposons au festival le prêt-à-porter pour hommes et femmes. Nous sommes très contents de participer à cet événement qui fait la promotion de la région d’Essaouira», a confié Hind Zaian.

Quant à Hind Bennady, également styliste, elle a précisé: «J’essaie de faire retravailler et donner un nouveau lifting au travail des maâlems. J’essaie de joindre des matières différentes comme le lin, la soie et le coton.»

Pour les organisateurs de Solal Experience, cette première édition a été une réussite: «Nous sommes satisfaits de cette première édition. C’est le début d’une grande aventure», a assuré Swan Toldadano.