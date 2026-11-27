Le siège de la Brigade nationale de la police judiciaire, à Casablanca.

L’enquête judiciaire sur les activités de The Untamed Maroc, société de commercialisation de produits cosmétiques soupçonnée de recourir à un système de vente pyramidale, prend une nouvelle dimension.

Selon plusieurs sources médiatiques, le parquet de Casablanca aurait ordonné, mercredi 25 novembre, le retrait des passeports de deux actrices marocaines, assorti d’une interdiction de quitter le territoire national. Il s’agirait de Soukaina Darabil et de Safaa Hbirkou.

Les deux comédiennes auraient été entendues lundi 23 novembre durant plusieurs heures par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ). L’une d’entre elles aurait également été confrontée à une plaignante.

Les investigations, ouvertes sur instruction du procureur du Roi près le tribunal de première instance d’Aïn Sebaâ, portent aussi bien sur les responsables de l’entreprise que sur les plaignants et les personnalités artistiques, médiatiques et les influenceurs ayant participé à la promotion du réseau. La liste exhaustive des personnes entendues n’a toutefois pas été officiellement communiquée.

Au-delà de ces développements judiciaires, comment cette entreprise a-t-elle construit sa crédibilité auprès du public marocain alors que des interrogations sur la légitimité de ses activités existaient déjà en 2024?

Dès juillet 2024, The Untamed défendait la légitimité de ses activités

Derrière cette enseigne se trouve The Untamed of the North Aktiebolag, une société suédoise créée en novembre 2021 et spécialisée dans les cosmétiques haut de gamme. Sa filiale marocaine a été inscrite au registre du commerce de Rabat le 19 octobre 2023, sous le numéro 172591, avec un capital social de 50.000 dirhams. Un extrait du registre du commerce daté du 26 avril 2024 désigne Axel Mortazavi et Toufik Chaoub comme cogérants.

Dans un communiqué daté du 9 juillet 2024, l’entreprise mettait déjà en avant son immatriculation au registre du commerce en Suède et au Maroc, l’enregistrement de sa marque auprès de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), ainsi que ses droits exclusifs de distribution.

Elle entendait ainsi rassurer ses clients et partenaires sur la légitimité de son activité, quelques mois seulement après son implantation au Maroc.

Comme l’a révélé Le360, la maison mère suédoise comptait trois salariés et affichait, pour l’exercice 2025, un chiffre d’affaires d’environ 8,9 millions de couronnes suédoises, pour des pertes de 12,7 millions de couronnes.

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L’existence juridique d’une société et l’enregistrement de sa marque ne constituent cependant pas, à eux seuls, une garantie de conformité de ses pratiques commerciales.

L’indépendance financière comme argument de persuasion

En octobre 2024, trois mois après la publication de ce communiqué, l’animatrice Samira El Beloui reçoit dans son émission «Sabahiyat 2M» deux Marocaines établies en Espagne et en Allemagne, présentées comme des femmes parties de zéro et ayant réussi dans les affaires.

Les invitées expliquent comment leur activité dans le secteur des cosmétiques leur aurait permis d’accéder à l’indépendance financière, de disposer librement de leur temps et de concilier vie familiale et professionnelle. Elles mettent également en avant la formation et l’accompagnement proposés aux nouvelles recrues.

Plusieurs médias ont depuis associé cette séquence à The Untamed, bien que le nom de l’entreprise ne soit pas explicitement mentionné au cours de l’échange.

Ces arguments font écho aux promesses commerciales relayées sur les réseaux sociaux: travailler depuis son domicile, devenir financièrement autonome et générer des revenus sans expérience préalable dans le commerce.

Ce que révèlent les documents commerciaux de «The Untamed»

Une présentation commerciale de l’entreprise datant de juin 2024 permet de mieux comprendre son système de rémunération. Le document distingue deux formules d’adhésion: «Brand Member» et «Brand Ambassador».

Les deux offres comprenaient les mêmes produits cosmétiques, facturés 2.240 dirhams, ainsi qu’un bon d’achat de 550 dirhams. Les frais d’adhésion s’élevaient en revanche à 790 dirhams pour la première formule, contre 2.790 dirhams pour la seconde.

Cet écart de 2.000 dirhams permettait notamment d’obtenir davantage de points de qualification, de bénéficier de formations spécifiques et de faciliter sa progression au sein du réseau.

Le document prévoyait également des bonus liés à l’accession rapide aux échelons supérieurs et présentait des simulations de primes de carrière pouvant atteindre 2.500, 5.000, 10.000, voire 30.000 dirhams. Il s’agissait de projections commerciales et non de revenus effectivement constatés.

Plus récemment, les deux offres d’adhésion affichées sur la plateforme marocaine de The Untamed s’élevaient respectivement à 3.450 et 5.450 dirhams.

Vendre des cosmétiques ou recruter de nouveaux adhérents?

C’est l’une des principales questions auxquelles devra répondre l’enquête judiciaire. Le marketing multiniveau n’est pas interdit en tant que tel au Maroc. Ce qui le distingue de la vente pyramidale tient notamment à l’origine des rémunérations versées aux membres du réseau.

Lorsque les commissions résultent de ventes effectives de produits, le système peut relever d’un modèle de distribution licite. En revanche, lorsque les perspectives de gains reposent essentiellement sur le recrutement de nouveaux adhérents payants, le dispositif peut tomber sous le coup de la loi.

Or, selon des témoignages relayés par la presse, certaines adhérentes de The Untamed auraient été encouragées à recruter cinq à six nouvelles personnes pour récupérer leur investissement initial. D’autres affirment avoir été invitées à financer des campagnes publicitaires sponsorisées sur les réseaux sociaux.

L’examen de la comptabilité de l’entreprise et des historiques de commissions devra permettre de déterminer si les revenus provenaient principalement de la vente de cosmétiques ou de l’intégration de nouveaux membres.

5.000 victimes et 25 millions de dirhams: des chiffres encore à vérifier

Femmes au foyer, étudiantes ou salariées à la recherche de revenus complémentaires: certaines adhérentes affirment avoir mobilisé leurs économies, emprunté auprès de leurs proches, voire vendu des biens pour financer leur adhésion.

Faute d’obtenir les revenus espérés, plusieurs disent avoir réclamé le remboursement des sommes engagées, parfois sans succès.

L’affaire prend une dimension nationale à la mi-novembre 2026, à la suite de la diffusion de vidéos de youtubeurs marocains, dont Mohamed Sekaki, alias «Moul Kaskita». Ce dernier affirme avoir reçu près de 600 justificatifs de paiement de personnes se déclarant lésées.

Des estimations évoquant quelque 5.000 victimes présumées et un préjudice de 25 millions de dirhams, soit 2,5 milliards de centimes, circulent également.

Ces chiffres ne constituent toutefois pas un bilan judiciaire établi. Selon les informations rapportées par la presse, trois plaintes avaient été reçues par le parquet jusqu’au mardi 24 novembre.

Célébrités et influenceurs: des responsabilités à déterminer

Outre Soukaina Darabil et Safaa Hbirkou, les noms de la chanteuse Rajaa Belmir, de l’animatrice Samira El Beloui et de l’influenceuse Asmaa Beauty ont notamment été cités dans la presse.

Toutes ces personnalités ne peuvent cependant être placées sur le même plan. Une prestation publicitaire ponctuelle, une collaboration commerciale régulière, une adhésion au réseau ou la perception de commissions sur le recrutement constituent des situations juridiquement distinctes.

Dans ses déclarations publiques, Soukaina Darabil affirme que son intervention s’est limitée à une prestation publicitaire. Elle explique avoir reçu des justificatifs de virements présentés comme des preuves de réussite financière et assure avoir ignoré les éventuelles pratiques frauduleuses de l’entreprise. Elle conteste toute appartenance au réseau et indique avoir conservé les échanges relatifs à cette collaboration.

The Untamed défend son modèle économique

Face aux accusations, The Untamed Maroc conteste tout recours à un système frauduleux. L’entreprise affirme avoir importé pour 15 millions de dirhams de produits cosmétiques et versé près de 42 millions de dirhams de commissions à quelque 3.000 partenaires en trois ans.

Elle revendique également la commercialisation de quatorze produits autorisés et soutient que son modèle repose sur la vente effective de marchandises. Elle assure que ses relations avec les personnalités ayant participé à sa promotion se limitaient à des prestations professionnelles et commerciales.

Ces chiffres appellent néanmoins des précisions. Quel chiffre d’affaires la filiale marocaine a-t-elle réalisé? Quelle proportion provient de ventes à des consommateurs extérieurs au réseau? Comment les 42 millions de dirhams de commissions revendiqués ont-ils été financés?

En l’absence de comptes détaillés de la filiale marocaine, ces questions restent sans réponse.

Vente pyramidale, escroquerie, complicité: que risquent les personnes mises en cause?

L’article 58 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur interdit les procédés faisant espérer des gains financiers à travers l’augmentation géométrique du nombre de personnes recrutées.

Si les faits sont qualifiés d’escroquerie, l’article 540 du Code pénal prévoit, dans sa forme ordinaire, une peine d’un à cinq ans d’emprisonnement.

En vertu des articles 129 et 130 du Code pénal, les personnes reconnues coupables d’avoir sciemment facilité la commission d’une infraction encourent, en principe, les mêmes peines que son auteur principal.

Encore faudrait-il établir qu’elles connaissaient le caractère frauduleux de l’activité et qu’elles ont volontairement contribué à faciliter l’infraction. Le simple fait de prêter son image à une entreprise ne suffit pas à caractériser une complicité d’escroquerie. La qualification de publicité trompeuse pourrait également être examinée.

C’est désormais aux enquêteurs qu’il appartient de reconstituer les flux financiers, d’identifier les bénéficiaires des commissions et d’établir le rôle exact des différents intervenants.

En attendant les conclusions de l’enquête, toutes les personnes concernées bénéficient de la présomption d’innocence.