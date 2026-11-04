Abdellatif Hammouchi s’enquiert de l’état de santé du policier percuté à Agadir

Abdellatif Hammouchi a rendu visite à Agadir au fonctionnaire de police blessé pour s’informer de son état de santé.

Abdellatif Hammouchi s’est rendu au Centre hospitalier universitaire Mohammed VI d’Agadir pour s’informer de l’état de santé du policier blessé et de sa réponse aux traitements.

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire a également réaffirmé son soutien au policier blessé, saluant son professionnalisme et son esprit de sacrifice.

تفقد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني الحالة الصحية لضابط الأمن الذي يتابع علاجه بالمستشفى الجامعي بمدينة أكادير، بعد تعرضه لكسور وإصابات بليغة في عملية دهس متعمدة، منوها بحسه المهني العالي، ومقدرا تضحيته الجسيمة، ومشددا على التزام المديرية العامة للأمن الوطني… pic.twitter.com/FPtFk48hjj — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) November 4, 2026

Il a rappelé l’engagement de la DGSN à défendre ses fonctionnaires et à les protéger contre les agressions subies dans l’exercice de leurs missions de sécurité, de maintien de l’ordre public et de protection des personnes et des biens.

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Avant cette visite d’inspection, le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire avait accordé une promotion exceptionnelle au policier concerné et avait chargé les services de santé et d’action sociale de la Sûreté nationale de prendre en charge l’intégralité des frais médicaux et d’hospitalisation nécessités par l’état de santé de l’intéressé.

Abdellatif Hammouchi avait également dépêché auprès du policier blessé une commission conjointe composée du directeur de la Fondation Mohammed VI des œuvres sociales des fonctionnaires de la Sûreté nationale, de l’inspecteur des services de santé de la Sûreté nationale et du préfet de police d’Agadir. Celle-ci s’est enquise de l’état de santé de l’officier et lui a apporté le soutien et l’assistance nécessaires.

Une délégation sécuritaire rend visite à un policier délibérément percuté par un véhicule, au Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI d’Agadir

La visite d’Abdellatif Hammouchi au chevet du policier blessé à l’hôpital d’Agadir illustre la sollicitude constante qu’accorde le pôle sécuritaire à ses fonctionnaires exposés à des blessures physiques dans l’exercice de leurs fonctions réglementaires.

Elle traduit également la volonté du directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire de rendre effective la protection que l’État garantit aux femmes et aux hommes de la Sûreté nationale, et de leur apporter le soutien, l’assistance et les encouragements nécessaires à l’accomplissement de leurs missions au service de la sécurité du pays et des citoyens.