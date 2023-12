À Montpellier, le chauffard qui a causé la mort du jeune Marocain Aymen, pendant la Coupe du monde 2022, renonce à sa demande de remise en liberté

Un an après le décès du jeune Aymen des suites de ses blessures, survenu le 15 décembre 2022, après que l’adolescent a été percuté par une voiture à Montpellier, sa famille exprime son soulagement.

Après avoir demandé sa mise en liberté, et se l’être vu refuser par le parquet, l’homme qui avait fait appel de ce refus s’est finalement rétracté. En attendant la tenue du procès, qui devrait avoir lieu à la fin de l’année 2024, il restera donc derrière les barreaux pour les six mois à venir, après avoir passé un an en détention provisoire.

«C’est important qu’il reste enfermé pour qu’il comprenne ce qu’il a fait», a réagi le frère de la victime, Said Rabhi, 21 ans. Ce dernier a expliqué à France 3 Occitanie que les membres de sa famille, pas encore au bout de leurs peines puisque l’affaire n’a toujours pas été jugée, ne sont «pas vraiment soulagés». Toutefois, ils se réjouissent du maintien du tueur en prison car «on ne sait pas ce qu’il pourrait faire en liberté. Il pourrait s’enfuir, ou causer du tort à d’autres gens.»

Mis en examen pour «violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner», l’homme âgé de 20 ans avait été interpellé par des policiers de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) deux semaines après les faits, près de Perpignan, après avoir fui la France pour se réfugier en Espagne.

Pour rappel, le drame est survenu le soir du 14 décembre 2022, dans le quartier de la Paillade, à Montpellier, lorsque les supporteurs français et marocains défilaient dans les rues à l’issue du match qui avait opposé les Bleus et les Lions de l’Atlas dans le cadre de la Coupe du monde 2022.

Selon les éléments communiqués par le parquet de Montpellier, l’un des supporters de l’équipe du Maroc aurait tenté de s’emparer du drapeau français accroché à la fenêtre arrière du véhicule du chauffard. Ce dernier est alors sorti «violemment de la file de véhicules qui le précédaient», avant de percuter un supporter qui se trouvait sur son chemin, lequel a basculé sur le capot avant de retomber plus loin sur la voie, et de se relever.

Le chauffard a ensuite traversé la voie du tramway pour faire demi-tour sur une voie parallèle et, dans cette embardée, a renversé Aymen, avant de prendre la fuite, laissant sa victime étendue au sol, grièvement blessée. Peu de temps après, l’adolescent de 14 ans, transféré à l’hôpital, est décédé des suites de ses blessures.