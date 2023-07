A Doukkala, le chergui «brûle» les récoltes de raisin et de melon, causant de grands dégâts

La vague de chaleur aggravée par le chergui qui a sévi dans la région de Doukkala, avant l’Aïd Al-Adha, a causé des pertes énormes aux agriculteurs dans les provinces de Sidi Bennour et El Jadida. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du jeudi 6 juillet, que la canicule a totalement détruit la production annuelle du raisin et du melon à Sidi Bennour, Zemamra, Beni Hilal, Boulaouane, Mettouh et Oulad Frej. Des dégâts qui viennent s’ajouter à ceux provoqués par l’interruption des eaux d’irrigation.

L’agriculteur et producteur de raisin et de figue, Brahim Zouzou, indique que «l’augmentation de la température, la semaine dernière, a eu un impact négatif sur la production agricole. Nous avons enregistré d’importants dégâts suite à la hausse de la température qui a oscillé entre 43 et 46 degrés et a été accompagnée du chergui, ce qui a impacté négativement les champs de raisin. Les pertes de récolte, qui varient entre 50 et 80%, viennent s’ajouter à celles subies par les agriculteurs cultivant les céréales, le maïs et la betterave qui ont souffert de la rareté de la pluie et de l’interruption des eaux d’irrigation pendant la période de maturation».

Le quotidien Assabah souligne que de nombreux agriculteurs et producteurs ont exprimé leur exaspération face aux dégâts subis par les différents cultures et ont demandé à la Chambre d’agriculture de la région de Casablanca-Settat d’intervenir auprès du ministère de tutelle pour être indemnisés, afin d’atténuer leur souffrance et surmonter leurs épreuves. D’autant, ajoutent-ils, qu’ils croulent sous les dettes générées par l’achat des engrais et des insecticides qui ont servi au traitement du raisin doukkali et au melon rouge. Un responsable de la direction régionale de l’agriculture a indiqué que sa direction avait informé le ministère de tutelle de l’ampleur des dégâts subis par la région de Doukkala, connue pour sa production de raisin, de melon et de légumes de saison.