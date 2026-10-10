À 15 km de Rabat, la plage des Nations séduit toujours après la saison estivale

La plage des Nations, située à une quinzaine de kilomètres au nord de Rabat et de Salé, continue d’accueillir des visiteurs en cette période automnale. Cette station balnéaire, dotée d’une plage de sable fin sur la côte atlantique du Maroc, se trouve à proximité de la commune de Sidi Bouknadel, entre Salé et Kénitra.

Interrogé sur place, un visiteur a exprimé son admiration pour cette plage «qu’il fréquente régulièrement avec les membres de sa famille». Comme lui, plusieurs promeneurs profitent de la douceur du climat pour prolonger les sorties en bord de mer, loin de l’affluence des mois d’été.

Équipée d’une corniche, la plage s’étend sur environ 2,5 kilomètres de sable doré, bordés de dunes préservées et d’une végétation sauvage. Cet environnement naturel contribue au charme du site et attire aussi bien les familles que les amateurs de promenades face à l’océan.

La station balnéaire est également très appréciée des surfeurs et des passionnés de sports de glisse, qui profitent de ses vagues tout au long de l’année. La vigilance reste toutefois de mise pour la baignade en raison de la présence de courants parfois forts.

Selon des riverains, plusieurs projets de développement sont en cours de préparation afin de renforcer l’attractivité du site. Parmi eux figure notamment la rénovation d’un grand hôtel donnant sur la baie.

Même en automne, la plage des Nations conserve ainsi son pouvoir d’attraction. Moins fréquentée qu’en pleine saison estivale, elle offre aux visiteurs un cadre plus paisible, entre sable doré, dunes naturelles et horizon atlantique.