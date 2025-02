Vives critiques du Parti marocain libéral contre le gouvernement

Interrogé par Le360, Isaac Charia, secrétaire général du Parti marocain libéral, a émis de vives critiques à l’encontre de la politique du gouvernement.

Avant toute chose, il a tenu à préciser que son parti connaît une phase de développement importante, avec la création de plus de 30 structures régionales en préparation du congrès prévu en septembre. Très actif sur le plan international, le PML a scellé des partenariats avec des formations politiques de droite. «À un an et demi du scrutin, nous nous préparons sans relâche aux élections. Nous allons nous présenter comme une alternative à ce gouvernement et à sa politique économique», a déclaré le dirigeant.

Et de poursuivre: «Il est impératif de revoir le modèle économique du Maroc afin qu’il puisse favoriser le développement économique et freiner l’offensive d’importation de produits, en particulier industriels, qui menace l’économie locale. Il faut donner des opportunités à la production marocaine».

Sur le plan agricole, Isaac Charia considère que la politique d’exportation intensive de produits agricoles entraîne un épuisement des ressources en eau et une hausse des prix. Il propose de mettre en place une gestion plus rationnelle de ces exportations.

Selon lui, il est impératif de revoir le programme Génération green et de le remplacer par une approche orientée sur l’agriculture vivrière et la satisfaction des besoins essentiels des citoyens marocains.

Le chef du PML a également plaidé pour une politique de justice et de droit, évoquant «les fortes dépenses publiques» et ce qu’il appelle «le conflit d’intérêts».