Un des deux soldats américains portés disparus retrouvé mort

Les opérations de recherche intensives menées par les Forces armées royales (FAR) conjointement avec les Forces américaines ont permis de retrouver et repêcher, le 9 mai 2026, l’un des deux soldats américains qui participaient à l’exercice African Lion 2026, portés disparus depuis le 2 mai 2026 au niveau d’une falaise à Cap Draa.

Une équipe de recherche des Forces armées royales marocaines a localisé le corps du soldat américain dans l’eau, près du rivage, à environ 8h55, heure locale, indiquent les Forces armées royales et l’US Africa Command (Africom) dans des communiqués. Le militaire se trouvait à moins d’un mile du lieu où les deux soldats américains se seraient jetés dans l’océan le 2 mai.

Le défunt a été identifié comme étant le 1er lieutenant Kendrick Lamont Key Jr., 27 ans, originaire de Richmond, en Virginie. Affecté à la batterie Charlie, 5e bataillon, 4e régiment d’artillerie de défense aérienne, 10e commandement de défense aérienne et antimissile de l’armée américaine, il occupait le poste d’officier d’artillerie de défense aérienne (grade 14A).

«Aujourd’hui, nous pleurons la perte du 1er lieutenant Kendrick Key, dont les restes ont été retrouvés au Maroc» a déclaré le général de brigade Curtis King, commandant du 10e commandement de défense aérienne et antimissile de l’armée, cité dans le communiqué de l’Africom. «Nos cœurs accompagnent sa famille, ses amis, ses coéquipiers et tous ceux qui l’ont connu et servi à ses côtés. La famille du 10e commandement de défense aérienne et antimissile de l’armée est en deuil, et nous continuerons à nous soutenir mutuellement ainsi que la famille du 1er lieutenant Key, tout en honorant sa vie et son service.»

Une fois l’incident signalé, les forces marocaines et américaines ont immédiatement concentré des moyens de renseignement, de surveillance et de reconnaissance sur la zone de récupération, tout en maintenant une surveillance élargie de la zone de recherche. Plus de 1.000 militaires et civils marocains et américains participent actuellement aux opérations.

«Alors que j’étais au Maroc, j’ai pu constater le professionnalisme et l’urgence de l’effort de recherche combiné» a souligné le général Christopher Donahue, commandant de l’US Army Europe et Afrique. «Nos hôtes marocains ont fourni tous les moyens que nous avons demandés, ainsi qu’une expertise technique exceptionnelle, allant des équipes de montagne et de plongée aux opérateurs de drones, en passant par les aéronefs et les moyens maritimes. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour les efforts qu’ils déploient, ainsi que ceux de nos coéquipiers issus de tous les services, dans le cadre de la recherche de notre soldat restant.»

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Le 1er lieutenant Key avait rejoint la batterie Charlie en 2025 après une carrière militaire marquée par son engagement et son dévouement envers ses soldats. «Kendrick incarnait les plus hauts standards du service en tant que leader désintéressé et inspirant, dont le dévouement inébranlable envers ses soldats et leur développement laisse un héritage durable au sein de nos rangs», a déclaré le lieutenant-colonel Chris Couch, commandant du 5e-4e régiment d’artillerie de défense aérienne. «La famille du 5e-4e régiment d’artillerie de défense aérienne pleure la perte d’un coéquipier exceptionnel, et nos sincères pensées ainsi que notre profonde sympathie vont à la famille Key».

Key, titulaire d’un diplôme en marketing de l’université méthodiste de Fayetteville (Caroline du Nord), s’était engagé dans l’armée en 2023 avant d’obtenir son grade d’officier en 2024. Ses décorations incluent la médaille d’honneur de l’armée et le ruban de service de l’armée.

Les Forces armées royales marocaines ont transporté la dépouille du soldat par hélicoptère jusqu’à la morgue de l’hôpital militaire Moulay El Hassan, à Guelmim. Des préparatifs sont en cours pour organiser son rapatriement vers les États-Unis.

«Nous sommes profondément reconnaissants envers nos coéquipiers de l’US Army Europe et Afrique, de la marine américaine, de la garde côtière américaine, des Forces armées royales marocaines, ainsi qu’aux partenaires industriels participant à African Lion 26, dont les ressources et le soutien ont été essentiels à ces opérations de recherche et de sauvetage», a conclu le général Curtis King. Les recherches se poursuivent pour retrouver le deuxième soldat disparu.