Sport: l’opposition alerte sur la fracture territoriale entre villes et campagnes

Au cours de cette séance consacrée à la stratégie sportive du gouvernement, Moulay Abderrahmane Drissi, élu du Mouvement populaire (MP), a interpellé directement le chef de l’exécutif. Il a plaidé pour un effort accru en matière d’investissements sportifs, de bonne gouvernance et d’encadrement des jeunes, qualifiés de «futur du Maroc», notamment dans des régions enclavées comme Ouarzazate ou Zagora.

Comme à son habitude, Aziz Akhannouch a répondu par une série de chiffres détaillant les réalisations en matière de stades, d’associations sportives, ainsi que de sport scolaire et universitaire. Il a tenu à inscrire ces avancées dans le sillage de la vision royale, rappelant les chantiers structurants engagés ces dernières années, tout en promettant, à l’approche de la fin de son mandat, de poursuivre la promotion du sport à l’échelle nationale.

Mais pour l’élu du MP, l’essentiel reste ailleurs. Il a mis en garde contre la persistance des inégalités territoriales et le sentiment d’exclusion qui touche une partie de la jeunesse rurale. «Pour éviter un exode du monde rural vers les villes, il faut que les pouvoirs publics axent leur stratégie sportive sur les zones défavorisées», a-t-il déclaré dans une déclaration au Le360.

Même tonalité du côté de Lahcen Nzihi, élu de la Confédération démocratique du travail (CDT), qui a lui aussi pointé les déséquilibres régionaux et exprimé l’espoir que les pouvoirs publics prennent réellement note des remarques du Parlement.

Au-delà des clivages politiques, les conseillers parlementaires, toutes tendances confondues, se sont toutefois accordés sur un constat: le Maroc a réalisé des progrès significatifs en matière d’infrastructures sportives, notamment grâce à la mise en œuvre des grands chantiers royaux. Les élus ont également tenu à féliciter la sélection nationale et l’ensemble du pays pour l’organisation jugée exemplaire de la CAN 2025.

Ils ont rappelé, à cet égard, le sens et la portée de la lettre royale dans laquelle le Souverain a exprimé ses remerciements «à l’ensemble des composantes de la Nation qui ont admirablement contribué à la pleine réussite de cette magnifique manifestation». Le Roi y a salué l’engagement des citoyens, dans les différentes villes du Royaume, et remercié chacun pour sa contribution à ce succès historique, reconnu et salué à l’échelle internationale.

Reste désormais à traduire cette réussite sportive et symbolique en une politique plus équilibrée, capable de faire du terrain vague d’un douar isolé un espace d’espoir autant que les pelouses impeccables des grandes métropoles. Car c’est aussi là, loin des projecteurs, que se joue l’avenir sportif du Royaume.