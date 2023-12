Spécialisée dans les activités de conseil, l’ONG de l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair s’installe au Maroc

L’équipe d’un nouveau cabinet de conseil vient de s’installer à Rabat: celle émanant d’une ONG créée par l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Sitôt en place, le cabinet Tony Blair Institute a remporté un marché public, d’un budget de 2,79 millions de dirhams, portant sur la réalisation d’une étude visant à instaurer un cadre normatif de convergence pour élaborer, suivre et évaluer les politiques publiques, révèle Le Matin du Sahara et du Maghreb de ce mercredi 27 décembre.

Le cadre normatif que proposera l’équipe du Tony Blair Institute permettra d’assurer une cohérence et une complémentarité d’action entre les politiques publiques, explique le quotidien.

Selon le département de l’Investissement et de la convergence des politiques publiques, ce cadre normatif en projet permettra de définir des exigences pour formuler et adopter des politiques publiques cohérentes, complémentaires et harmonieuses, grâce à «la formalisation et l’outillage des processus associés à cette formulation et à cette adoption», indique Le Matin du Sahara et du Maghreb.

Le cadre normatif qui sera proposé permettra aussi de définir les principes directeurs et les standards à appliquer tout au long de la mise en œuvre des politiques publiques, pour le suivi et le pilotage de celles-ci, afin d’en vérifier l’efficacité, l’efficience et la cohérence.

Ce futur dispositif normatif sera donc à terme un cadre de référence à même de permettre d’élaborer une nouvelle génération de politiques publiques.

Communément connu sous son nom commercial Tony Blair Institute for Global Change, le Tony Blair Institute (TBI) est une organisation à but non lucratif, créée, comme sa dénomination l’indique, par l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Son but est d’aider à faire en sorte que la mondialisation profite au plus grand nombre, et non à quelques-uns.

Le TBI, qui entend être un instrument pour aider les pays, leurs peuples et leurs gouvernements à relever certains des défis les plus difficiles du monde actuel, réunit les différentes organisations que Tony Blair a créées après avoir quitté ses fonctions -The Tony Blair Governance Initiative et la Tony Blair Faith Foundation- ainsi que les missions que l’ancien Premier ministre a accomplies à propos du processus de paix au Moyen-Orient.

Dans une interview accordée à The Guardian, Tony Blair a affirmé que bien plus qu’un groupe de réflexion, la création de son Institut pour un changement global entend insuffler à des politiciens de premier plan des stratégies et des politiques.