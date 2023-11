Mohcine Jazouli veut faire émerger une nouvelle génération de politiques publiques

Le ministère chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques (MICEPP), vient de lancer un appel d’offres pour la réalisation d’une étude en vue d’élaborer un cadre normatif de la convergence des politiques publiques. Ce cadre constituera le cadre de référence pour l’élaboration d’une nouvelle génération de politiques publiques.

Après avoir mené des ateliers de concertation avec les départements ministériels, le MICEPP souhaite réaliser une étude pour la mise en place d’un cadre normatif de convergence pour l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques publiques, en vue d’assurer la cohérence et la complémentarité d’action entre les politiques publiques, lit-on dans le document accompagnant l’appel d’offres.

Ce cadre normatif consiste à définir des exigences pour la formulation et l’adoption de politiques publiques cohérentes, complémentaires et harmonieuses. Il s’agit aussi de définir les principes directeurs et standards à appliquer durant la mise en œuvre des politiques publiques, pour le suivi et le pilotage de celles-ci afin d’en vérifier l’efficacité, l’efficience et la cohérence.

Ce marché, précise le ministère, porte également, dans une logique de conduite du changement, sur le renforcement des compétences des acteurs publics concernés à travers le déploiement d’un cycle de formation pilote à destination de représentants des différentes départements ministériels.

Le cabinet d’études sera également chargé de l’organisation d’un séminaire destiné aux décideurs publics pour restituer les travaux réalisés et convenir du plan d’action pour la mise en œuvre des résultats de l’étude.