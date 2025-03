Séisme d'Al Haouz: entre avancées et défis, la reconstruction se poursuit

La préfecture d’Al Haouz rapporte des avancées considérables dans la reconstruction des zones touchées par le séisme. Plus de 15.000 logements ont été reconstruits ou rénovés, et l’avancement global des travaux atteint 60%, selon Al Ahdath Al Maghribia du vendredi 14 mars. De plus, le nombre de tentes d’urgence a considérablement diminué, passant de 35 500 à 3 211.

Ce bilan positif est d’autant plus remarquable que la reconstruction a débuté il y a seulement un an, après des opérations préliminaires complexes. Les opérations de sauvetage, le recensement des sinistrés et le déblaiement des décombres de plus de 23 500 habitations détruites ont nécessité des efforts logistiques importants en raison de la topographie difficile de la région.

Cependant, des défis subsistent. Des problèmes internes aux familles, tels que les questions d’héritage, et le retard de certains bénéficiaires dans l’utilisation de l’aide financière, ralentissent les travaux. Des solutions alternatives sont mises en place pour les zones où la construction est interdite ou nécessite des mesures spécifiques.

Les populations sinistrées bénéficient d’une aide financière mensuelle de 2.500 dirhams pour le logement, ainsi que d’aides directes de l’État de 80.000 ou 140.000 dirhams pour la reconstruction.