Santé: la nouvelle plateforme «Chikaya» explose les volumes habituels de réclamations

Quatre jours après sa mise en service, la plateforme numérique «Chikaya», développée par le ministère de la Santé, a recensé plus de 764 doléances, tandis que le volume habituel des réclamations ne dépassait guère une dizaine par jour. Interrogé par les conseillers de la deuxième Chambre, le ministre de la Santé, Amine Tahraoui, a souligné que ce «dispositif incarne un mécanisme moderne d’écoute et d’interaction, garantissant un suivi transparent et un traitement rigoureux dans des délais définis, grâce à un centre national d’écoute soutenu par des technologies numériques de pointe».

Le ministre avait présidé, le 13 avril dernier, le lancement officiel du projet de modernisation et d’enrichissement de la plateforme www.chikayasante.ma, qui repose sur la mise en place d’un système national intégré dédié à la réception et au traitement des plaintes relatives aux services de santé. Ce système comprend un centre national d’écoute doté d’outils numériques avancés, permettant un suivi précis et efficace des réclamations des citoyens, relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce jeudi 23 avril.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des efforts visant à moderniser le système actuel de gestion des plaintes dans le secteur sanitaire, conformément aux hautes orientations royales appelant à une réforme profonde et structurelle du système de santé. L’objectif affiché est clair: améliorer la qualité des prestations et rapprocher les services de santé des citoyens.

Dans cette perspective, Tahraoui a affirmé que la refonte de la plateforme «Chikaya Santé» constitue une avancée qualitative majeure pour ancrer une véritable culture de l’écoute au sein du système de santé. Elle vise également à renforcer la confiance des usagers en garantissant une prise en compte rapide et efficace de leurs réclamations.

Selon le ministère de la Santé, cette plateforme repose sur une approche multicanal (téléphone, interface électronique, mail, WhatsApp et SMS), facilitant ainsi l’accès aux services, simplifiant les démarches, assurant un suivi rigoureux et transparent du traitement des plaintes, tout en améliorant la qualité des réponses et en accélérant les délais de résolution.

Par ailleurs, Amine Tahraoui a rappelé que l’instauration d’une culture d’écoute du citoyen constitue un levier fondamental de la réforme, au cœur même de la transformation profonde que connaît le système de santé, relaie Al Ahdath Al Maghribia. Il a souligné que son département a adopté une approche opérationnelle articulée autour de quatre axes essentiels: le déploiement d’un plan d’urgence ayant réorganisé les services d’urgence, la mobilisation de 531 professionnels de santé, l’amélioration de la qualité d’accueil et de prise en charge, ainsi que le renforcement de la disponibilité des médicaments.