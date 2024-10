Sahara marocain: Staffan De Mistura a-t-il totalement échoué à organiser des tables-rondes?

Entretien entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara marocain, Staffan De Mistura, au siège de l'ONU à New York, au cours du mois de septembre 2024.