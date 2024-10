«Une base sérieuse et crédible»: à son tour, l’Estonie apporte son appui au plan d’autonomie du Sahara

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'Étranger, Nasser Bourita, et son homologue estonien, Margus Tsahkna.

«L’Estonie considère le plan d’autonomie, présenté en avril 2007 par le Maroc au secrétaire général de l’ONU, comme une bonne base sérieuse et crédible pour une solution» définitive à la question du Sahara marocain, lit-on dans la déclaration conjointe publiée à l’issue de la rencontre, lundi 21 octobre à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger, Nasser Bourita, et son homologue estonien, Margus Tsahkna.

À cet égard, le chef de la diplomatie estonienne a réitéré le soutien de son pays au processus mené sous les auspices des Nations unies pour «une solution politique juste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable» à la question du Sahara marocain.

«Le Maroc et l’Estonie conviennent de l’exclusivité de l’ONU dans le processus politique et réaffirment leur soutien à la Résolution 2703 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui a noté le rôle et la responsabilité des parties dans la recherche d’une solution politique réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis», souligne la déclaration conjointe. De même, les deux pays ont tenu à réaffirmer l’importance des principes fondamentaux de la Charte des Nations unies, notamment le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États.

Cette nouvelle position de l’Estonie emboîte le pas à la grande majorité des pays européens et s’inscrit dans la dynamique de soutien international à l’initiative marocaine d’autonomie et à la souveraineté du Maroc sur son Sahara.