Sahara marocain: ce qu’il reste à faire, selon le roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a prôné, dans son discours prononcé aujourd’hui à l’ouverture de la nouvelle session parlementaire, «un surcroît de mobilisation et de vigilance pour conforter durablement la position du Royaume» sur la question du Sahara marocain. Plus qu’un appel, le Souverain a tracé une feuille de route pour consolider les acquis diplomatiques du Royaume et faire face aux manœuvres hostiles des adversaires.

Soulignant l’importance de la coordination et de l’unité pour pérenniser ces acquis et amplifier le soutien international à cette dynamique, le roi Mohammed VI encourage à «continuer à plaider la justesse de notre Cause et à contrecarrer les manœuvres des adversaires».

Des profils qualifiés pour expliquer les fondamentaux du Maroc

Le Souverain a également rappelé que les fondamentaux de la position marocaine doivent être exposés avec clarté «au petit nombre de pays» qui, en dépit des réalités historiques et juridiques, persistent à dénier les faits: «Corrélativement, il faut s’employer à les convaincre de la légitimité de la Marocanité du Sahara à grand renfort de preuves et d’arguments juridiques, politiques, historiques et spirituels.»

Pour ce faire, le Roi a exhorté à une mutualisation des efforts entre toutes les institutions nationales -qu’elles soient officielles, partisanes ou civiles- afin de renforcer la coordination et d’assurer une efficacité accrue dans la défense de cette cause essentielle. S’adressant tout particulièrement aux parlementaires, le Souverain a rappelé leur rôle déterminant dans cette dynamique: «Vous êtes au fait, honorables parlementaires, du rôle agissant qui revient à la diplomatie partisane et parlementaire pour recueillir davantage de reconnaissances en faveur de la Marocanité du Sahara et pour élargir l’appui à l’Initiative d’autonomie, en tant que seule solution à ce conflit régional.»

Le Souverain a ainsi appelé à une meilleure coopération entre les deux chambres du Parlement, en préconisant la mise en place de «structures internes adaptées, dotées de profils qualifiés et en appliquant les critères de compétence et de spécialisation dans le choix des délégations, aussi bien à l’occasion des rencontres bilatérales que lors de la participation à des forums régionaux et internationaux». Cette stratégie, combinée à une diplomatie proactive, est un levier essentiel pour déjouer les tentatives de déstabilisation orchestrées par les adversaires du Maroc.

«Le Maroc restera constamment ferme sur sa position»

Les acquis en matière de développement socio-économique dans ces régions sont autant de preuves de l’efficacité de l’approche marocaine, axée sur le développement et la prospérité pour tous les citoyens.

Fort de cette dynamique interne, le Maroc continue d’affirmer son rôle au sein de son environnement régional, en défendant ses principes avec fermeté tout en restant ouvert au dialogue et à la coopération. «Nous réaffirmons que le Maroc restera constamment ferme sur sa position et fidèle à l’esprit d’ouverture sur son environnement maghrébin et régional, contribuant ainsi au développement commun des peuples de la région, à leur sécurité et à leur stabilité», a conclu le Roi. La voie est tracée.