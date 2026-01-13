Politique

Sahara: le parti bulgare ABV (Renaissance) apporte son soutien au plan d’autonomie marocain

Yordanov Petkov Rumen, chef du parti Alternative pour la renaissance bulgare (ABV) et Nabil Benabdellah, secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS), lors de la signature de l'accord de coopération bilatérale entre les deux partis, à Rabat le 13 janvier 2025. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 13/01/2026 à 18h36

VidéoEn visite à Rabat, une délégation du parti socialiste bulgare ABV a exprimé un appui explicite à l’initiative d’autonomie marocaine pour le Sahara. Une position affirmée lors d’un entretien politique avec la direction du PPS, scellé par un accord de coopération bilatérale.

En déplacement officiel à Rabat, le chef du parti Alternative pour la renaissance bulgare (ABV), formation socialiste d’opposition, Yordanov Petkov Rumen, a exprimé mardi un soutien clair au plan marocain d’autonomie comme solution au différend régional autour du Sahara, dans le respect de la souveraineté du Maroc.

Ancien ministre bulgare de l’Intérieur entre 2005 et 2008, le président de l’ABV a formulé cette position à l’issue d’une rencontre avec Nabil Benabdellah, secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS), au siège de cette formation politique à Rabat. «Nous soutenons l’initiative d’autonomie», a déclaré le responsable bulgare, soulignant l’importance d’une solution politique réaliste et durable.

Pour sa part, Nabil Benabdellah a indiqué avoir longuement évoqué avec son interlocuteur la question de l’intégrité territoriale du Royaume, qualifiée de «première cause nationale». Il a rappelé que le plan d’autonomie proposé par le roi Mohammed VI en 2007 constitue une base crédible et largement soutenue sur la scène internationale. Le secrétaire général du PPS a également souligné que cette dynamique avait été confortée par l’adoption, le 31 octobre dernier, de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies, consacrant le réalisme et la pertinence de cette initiative.

Au-delà de la convergence de vues sur le dossier du Sahara, les échanges ont porté sur la situation politique et économique du Maroc, ainsi que sur les perspectives de coopération entre les deux formations.

À l’issue de la rencontre, les responsables des deux partis ont procédé à la signature d’un accord de coopération bilatérale couvrant plusieurs domaines, notamment les échanges politiques, la formation et le jumelage communal.

Par ce soutien explicite au plan d’autonomie, le parti ABV rejoint une dynamique internationale de plus en plus visible en faveur de la proposition marocaine, tout en ouvrant la voie à un rapprochement politique structuré entre forces progressistes marocaines et européennes.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 13/01/2026 à 18h36
#PPS#Nabil Benabdallah#partis politiques#Bulgarie#jumelage#Sahara marocain#plan d'autonomie#intégrité territoriale

