Sahara: la Gambie réitère «sans ambiguïté» son ferme soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

Mamadou Tangara, ministre des Affaires étrangères de Gambie, et son homologue marocain, Nasser Bourita, à Rabat le 3 juin 2025. (Y.Mannan/Le360)

«La Gambie réitère sans ambiguïté sa position de soutien à l’intégrité territoriale du Maroc», a déclaré le chef de la diplomatie gambienne au terme de ses entretiens à Rabat avec son homologue marocain, Nasser Bourita.

Mamadou Tangara a indiqué qu’il était porteur d’un message du président gambien, Adama Barrow au roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods.

Le message, a-t-il dit, a pour but de consulter le Souverain, sachant que le président gambien assume la présidence tournante de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).

«C’est aussi l’occasion pour nous, non seulement de souligner cette belle relation, mais aussi de féliciter Sa Majesté pour la grande percée diplomatique du Maroc, car nous avons appris avec beaucoup de joie la décision britannique de soutenir le plan d’autonomie marocain comme étant la seule base crédible».

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, M. Nasser Bourita a reçu, ce jour, son homologue de la République de Gambie, M. Mamadou Tangara, porteur d’un message écrit adressé à Sa Majesté le Roi, par S.E. M. le Président Adama Barrow pic.twitter.com/9UJhfKyq3c — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) June 3, 2025

Et d’ajouter que «c’est aussi l’occasion de féliciter mon frère et ami le ministre Nasser Bourita pour le travail extraordinaire qu’il est en train de faire sur instructions de Sa Majesté sur le plan africain et international», a conclu l’émissaire gambien. Il faut rappeler que la Gambie a ouvert en 2020 un consulat général à Dakhla, un des chefs-lieux des provinces sahariennes.