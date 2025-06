Appui par le Royaume-Uni du plan d’autonomie au Sahara: vers une nouvelle ère économique avec le Maroc

Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita et son homologue britannique, David Lammy.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec David Lammy à Rabat, ce dimanche 1er juin 2025, le ministre marocain Nasser Bourita a révélé que les deux pays préparaient de longue date cette visite fructueuse. Celle-ci a en effet été couronnée par la signature de multiples accords de coopération bilatérale, couvrant des domaines tels que l’enseignement supérieur, la santé, l’innovation, les infrastructures, l’eau et les ports. D’autres conventions sont attendues dans les prochains jours.

Par ailleurs, il a été annoncé que l’Agence export britannique (UK Export Finance) prévoit d’investir dans divers projets d’investissement au Sahara. Le communiqué commun précise d’ailleurs l’engagement de UK Export Finance à «mobiliser 5 milliards de livres sterling pour soutenir de nouveaux projets économiques à travers le pays».

Nasser Bourita a commenté que les relations bilatérales sont passées «de l’étape de la transparence à celle des ambitions», ajoutant que «le Royaume du Maroc et le Royaume Uni ont décidé d’entamer une nouvelle ère de partenariat stratégique global et authentique».

Le communiqué conjoint souligne également que «le Royaume-Uni reconnaît le Maroc comme une porte d’entrée essentielle pour le développement socio-économique de l’Afrique et réaffirme son engagement à approfondir sa collaboration avec le Maroc en tant que partenaire pour la croissance sur tout le continent». Il met en avant que «le Royaume-Uni suit de près la dynamique positive actuelle menée à cet égard sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI».

Avant d’aborder le développement du partenariat bilatéral, David Lammy, secrétaire d’État britannique aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au développement, a déclaré ce dimanche 1er juin 2025 à Rabat que le Royaume-Uni apporte son soutien au plan marocain d’autonomie du Sahara sous souveraineté du Maroc, un plan considéré comme «la base la plus crédible, viable et pragmagtique pour régler le différend». Le Royaume-Uni entend agir en conformité avec cette position, aussi bien sur les plans bilatéral, régional qu’international.