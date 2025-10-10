Rentrée parlementaire: les réactions des députés au discours royal

Les parlementaires ont vivement applaudi le discours du roi Mohammed VI pour l’ouverture de la session. Ce discours royal insiste sur la nécessité d’intensifier les efforts afin d’assurer le développement socio-économique du Maroc.

Interrogé par Le360, Rachid Hammouni, chef du groupe parlementaire du PPS (Parti du progrès et du socialisme) et député de la région rurale de Boulemane, a insisté sur le rôle crucial que doivent assumer conjointement les partis politiques et les élus.

Selon lui, cette collaboration est indispensable pour renforcer les réformes dans les domaines clés de la santé, de l’éducation, de l’emploi et de la justice territoriale. «Le Souverain propose une vision pour un Maroc développé grâce à une nouvelle génération de programmes de développement des régions». M. Hammouni a ajouté que l’un des points majeurs soulevés par le Roi était celui de la justice territoriale et de la justice sociale. Le Souverain a d’ailleurs donné ses directives au gouvernement, au Parlement et à tous les acteurs afin qu’ils accordent une attention particulière aux zones rurales, a conclu le chef de groupe du PPS.

Pour sa part, le député du PAM (Parti authenticité et modernité), Hicham El Mhajri, a confié que le discours royal l’avait interpellé sur le rôle d’encadrement des citoyens que doivent jouer les institutions, les partis politiques et les élus. Le roi Mohammed VI a également souligné l’importance cruciale des programmes territoriaux et du développement intégré. Le Souverain a spécifiquement évoqué la nécessité de développer les zones côtières de manière productive et a insisté sur la spécificité des régions montagneuses. Selon l’élu de Chichaoua, le message est clair: il faut dynamiser le rôle des institutions pour qu’elles puissent encadrer et défendre efficacement les intérêts des citoyens. M. El Mhajri a conclu en rappelant le verset coranique par lequel le Souverain a achevé son discours: «Quiconque fait un bien fût-ce du poids d’un atome, le verra».

De son côté, Nabila Mounib, députée du Parti socialiste unifié, a souhaité voir la prochaine Chambre de représentants composée d’élus représentatifs, compétents et dynamiques, estimant par ailleurs que le gouvernement actuel est responsable de la crise. «Nous voulons des gens compétents pour diriger notre pays. Nous ne voulons pas de ceux qui profitent du peuple pour leurs affaires personnelles, quelle que soit leur couleur politique», a-t-elle martelé. Selon elle, le message du souverain est clair: «Il ne reste qu’une année à ce gouvernement. Nous sommes tous responsables et nous devons œuvrer pour que demain, nos gouvernements soient à la hauteur des enjeux».