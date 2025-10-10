Le Roi définit les axes prioritaires d’une politique publique équitable et durable

Le roi Mohammed VI, lors de l’ouverture de la première session de la 5ème année législative de la 11ème Législature, le 10 octobre 2025.

Dans un discours empreint de vision et de continuité, le roi Mohammed VI a appelé à accélérer la marche du Maroc émergent à travers le lancement d’une nouvelle génération de programmes de développement territorial. Le Souverain a insisté sur la nécessité d’une transformation en profondeur des approches, des mentalités et des méthodes de travail pour garantir un développement équilibré et solidaire entre les différentes régions du Royaume.

Le Roi a rappelé que les enjeux du développement territorial dépassent le cadre temporel d’une législature gouvernementale ou parlementaire, soulignant que «le niveau du développement local est le vrai miroir du progrès du Maroc émergent et solidaire».

Mettre la justice sociale et la réduction des inégalités territoriales au cœur de l’action publique constitue une orientation stratégique durable et non un simple mot d’ordre conjoncturel.

«La transformation majeure que nous entendons opérer en matière de développement territorial, requiert un changement significatif des mentalités et des méthodes de travail, ainsi qu’un véritable enracinement de la culture du résultat. Cette démarche doit reposer sur la collecte de données de terrain précises et l’utilisation des technologies numériques», a souligné le Roi.

Le discours royal a également mis l’accent sur la mobilisation des potentialités nationales afin de renforcer la culture du résultat et d’assurer un meilleur impact des politiques publiques. Le Roi a ainsi exhorté le gouvernement à élaborer des programmes territoriaux plus efficaces et rapides, fondés sur une approche gagnant-gagnant entre zones urbaines et rurales.

Parmi les priorités évoquées figurent l’encouragement des initiatives locales, la création d’emplois pour les jeunes, la promotion des secteurs de l’éducation et de la santé, ainsi que la mise à niveau territoriale. Le Souverain a, en outre, mis en garde contre toute négligence affectant l’efficacité et la rentabilité des investissements publics, appelant à lutter contre les pratiques administratives chronophages et coûteuses.

Le discours royal a mis en avant trois axes d’action prioritaires. Le premier consiste à réduire les inégalités territoriales en accordant une attention particulière aux zones en situation de grande précarité, notamment les régions montagneuses et les oasis, à travers la mise en œuvre d’une politique publique intégrée et adaptée à leurs spécificités et de la nature de leurs besoins.

Le deuxième axe porte sur la gestion durable du littoral national, en veillant à l’application effective de la loi et du plan national relatifs à ce secteur stratégique, véritable levier de développement économique et environnemental.

Enfin, le troisième axe concerne l’élargissement du Programme national de développement des centres ruraux émergents, dans le but d’améliorer les services de proximité et de réduire les écarts persistants entre les milieux urbain et rural.

À travers ces orientations, le Souverain réaffirme sa volonté de bâtir un Maroc plus équitable, fondé sur la solidarité territoriale, la justice sociale et la performance des politiques publiques.