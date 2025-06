Reconstruction d’El Haouz: Laftit dresse un bilan d’étape très avancé

Lors d’une séance parlementaire, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a présenté un bilan d’étape particulièrement encourageant sur l’avancement du programme de reconstruction post-séisme dans la province d’El Haouz.

Selon les données officielles publiées par son département, les opérations ont atteint un stade très avancé, rapporte Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 3 juin.

En réponse à une question de la députée Fatima Tamni (élue de la Fédération de la gauche démocratique -FGD), Laftit a indiqué que les autorités ont procédé au démontage de 34 048 tentes sur les 35 532 initialement déployées pour les sinistrés, soit un taux de réalisation de 95,8%.

Cette évolution marque, selon le ministre, une transition tangible de la phase d’urgence vers une stabilisation progressive.

Seules 1 484 tentes demeurent actuellement occupées par 6 384 personnes, une situation qualifiée «d’exceptionnelle», imputable à la nature du terrain ou à des complexités administratives ou logistiques entravant la réinstallation ou le lancement des chantiers.

Concernant la reconstruction proprement dite des habitations endommagées, le ministre a annoncé que 17 076 logements ont déjà été reconstruits ou consolidés, représentant 65,1% des 26 263 maisons recensées comme sinistrées.

S’ajoutent à cela 4 659 logements actuellement dans une phase avancée de réalisation, avec un taux d’avancement global des travaux situé entre 50% et 75%.

Ainsi, plus de 82% de l’ensemble des logements affectés ont désormais franchi le cap de la mi-parcours dans leur processus de reconstruction.

Parallèlement, et pour pallier les retards pris par certains habitants dans la reconstruction de leur domicile les services provinciaux et les autorités locales ont remplacé les tentes dégradées par des unités d’habitat mobile plus résistantes.

Au total, 1 506 de ces unités ont été distribuées dans les zones montagneuses, relaie Al Ahdath Al Maghribia.

Au-delà de la reconstruction résidentielle, Laftit a évoqué le volet économique et infrastructurel, soulignant le lancement du projet de réhabilitation de la route nationale N°7, artère vitale reliant Marrakech à Taroudant et desservant les zones sinistrées.

L’intervention de l’État a également intégré le renforcement des infrastructures au sein même des sites d’hébergement temporaires, assurant leur approvisionnement en eau potable, électricité et installations sanitaires.

Un soutien psychologique et social continu est par ailleurs dispensé aux familles affectées avec une attention particulière portée aux catégories les plus vulnérables, dont les femmes, les enfants et les personnes âgées.