Ramadan: le Roi ordonne l’ouverture de 157 mosquées et lance la Mosquée Mohammed VI à N’Djamena

Le roi Mohammed VI présidant la quatrième causerie religieuse du mois sacré de ramadan 1445 de l’hégire, au Palais royal à Casablanca, le 28 mars 2024.

Le roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine a bien voulu ordonner l’ouverture au début du mois sacré de Ramadan des mosquées édifiées, reconstruites ou restaurées par le ministère des Habous et des Affaires islamiques ou par les bienfaiteurs, qui sont au nombre de 157 mosquées.

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/02/2026 à 15h26

Dans un communiqué, le ministère précise qu’il s’agit de 95 mosquées édifiées, de 42 mosquées reconstruites en plus de 8 mosquées historiques et de 11 mosquées restaurées.

La capacité d’accueil de toutes ces mosquées est de 160.000 fidèles pour un coût global de 647,3 millions de dirhams, ajoute la même source.

Le Souverain, a donné sa haute approbation pour l’ouverture de la «Mosquée Mohammed VI» et de ses dépendances dans la capitale tchadienne N’Djamena.

Le Roi a également bien voulu baptiser de son auguste nom la Grande Mosquée de Hay Salam à Agadir, d’une capacité de 3.600 fidèles pour un budget de 62,5 millions de dirhams, conclut le communiqué.

