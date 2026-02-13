Aéronautique: le roi Mohammed VI préside le lancement au Maroc d’un des plus grands centres de fabrication de systèmes d’atterrissage au monde du groupe Safran

Le roi Mohammed VI a présidé, vendredi 13 février 2026 au Palais royal de Casablanca, la cérémonie de présentation et de lancement du projet de réalisation à Nouaceur d’une usine de production des trains d’atterrissage du groupe Safran.

Considéré comme l’un des plus importants pôles mondiaux de fabrication de systèmes d’atterrissage de Safran Landing Systems, ce nouveau site, implanté au cœur de la zone franche Midparc à Nouaceur, dotera le Royaume d’un segment technologique de pointe: usinage de précision, assemblage de haute technicité, essais, certification et maintenance avancée.

Dédiée à l’Airbus A320, cette usine conçue selon les meilleurs standards et dotée d’équipements de production de dernière génération, témoigne de la haute sollicitude du roi envers le développement productif du pays. Elle illustre la dynamique sans précédent impulsée par le Souverain pour ériger le Maroc en plateforme compétitive à l’échelle internationale.

En ouverture de cérémonie, un film institutionnel a été projeté, mettant en exergue la trajectoire d’excellence du Royaume. Sous l’impulsion royale, cette stratégie axée sur l’innovation a permis au pays, grâce à un capital humain hautement qualifié et des infrastructures logistiques de premier plan, de s’affirmer comme une référence mondiale dans le secteur aéronautique.

À cette occasion, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a prononcé devant le Souverain une allocution soulignant qu’en deux décennies, le Maroc, guidé par la vision éclairée du Roi, s’est hissé au rang de hub aéronautique de premier ordre.

Dans cette épopée industrielle, le groupe Safran, partenaire stratégique depuis plus d’un quart de siècle, occupe une place singulière pour avoir accompagné la montée en gamme des compétences nationales, a assuré Mezzour. Ce partenariat historique se renforce davantage avec cette unité de nouvelle génération, qui s’étendra sur un foncier de plus de 7 hectares.

Pour le ministre, la fabrication locale de systèmes de trains d’atterrissage atteste de la maîtrise par le Royaume de technologies complexes. Elle marque une étape décisive dans la consolidation de l’intégration du pays au sein des chaînes de valeur mondiales de l’aéronautique.

Une «épopée technologique», un investissement de plus de 280 millions d’euros

Ce projet ouvre de nouvelles perspectives pour l’épanouissement des talents marocains, a souligné le ministre, rappelant que 25.000 compétences reconnues à l’échelle internationale animent déjà les chaînes de production de l’aéronautique nationale.

De son côté, le président du conseil d’administration du groupe Safran, Ross McInnes, a évoqué le lancement, en octobre dernier sous la présidence royale, du complexe de moteurs d’avions. Il s’est dit enthousiaste à l’idée de poursuivre avec le Maroc cette «épopée technologique» et d’engager le Royaume dans une nouvelle aventure: la production de composants critiques, à savoir les trains d’atterrissage.

Le roi Mohammed VI et le président du conseil d’administration du groupe Safran, Ross McInnes.

Selon McInnes, il s’agit de créer l’une des plus grandes unités mondiales dédiées à ces équipements, une plateforme d’excellence qui abritera des procédés de haute technologie et des expertises stratégiques pour le Groupe.

«Ce site nous permettra d’accompagner la montée en cadence de la famille Airbus A320 et de préparer la future génération d’avions court et moyen-courriers», a-t-il expliqué, précisant que l’usine favorisera un schéma industriel résilient et agile, grâce à sa proximité géographique avec les centres d’assemblage de Safran et les lignes européennes d’Airbus.

Cet investissement de plus de 280 millions d’euros générera 500 emplois directs et sera alimenté à 100% en énergie décarbonée. Ce projet permettra également de dynamiser l’écosystème local en entraînant dans son sillage de nouveaux fournisseurs marocains.

Ce nouveau site dépasse le simple investissement; il reflète l’importance stratégique du Royaume pour notre Groupe, a souligné McInnes, affirmant que cette réussite est possible car Safran ne produit pas seulement au Maroc, mais avec le Maroc.

Par la suite, le Roi a présidé la signature du protocole d’accord relatif à l’implantation de cette unité à Nouaceur. L’accord a été paraphé par Ryad Mezzour, Karim Zidane, ministre délégué chargé de l’Investissement, et Ross McInnes, président du Groupe.

Leader mondial des moteurs d’avions court et moyen-courrier et troisième acteur aéronautique mondial, Safran renforce son ancrage historique de 25 ans au Maroc. Ce choix témoigne de la montée en puissance de la base aéronautique marocaine, édifiée sous le leadership et la vision clairvoyante du Roi.