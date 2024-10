Qui est Karim Zidane, le nouveau ministre délégué chargé de l’Investissement?

Karim Zidane, le nouveau ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’évaluation des politiques publiques.

Karim Zidane, nommé par le Roi au poste de ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’évaluation des politiques publiques, en remplacement de Mohcine Jazouli, est un ingénieur en mécanique qui vit en Allemagne depuis plus de 30 ans, et qui a rejoint les rangs du Rassemblement national des indépendants (RNI) en 2017.

Né à Souk El Arbaa en 1969, il a obtenu son baccalauréat en industrie mécanique, avant de poursuivre des études en physique-chimie à l’université Ibn Tofail de Kénitra. En 1989, il a ensuite opté pour la migration vers l’Europe, précisément à destination de l’Allemagne. Karim Zidane y entame alors son parcours universitaire à Munich, où il s’installe en 1993 et fonde une famille.

En 2002, il obtient un diplôme en ingénierie mécanique, lui permettant de démarrer sa carrière dans l’industrie automobile allemande. Officiant pendant sept ans au sein du groupe BMW, il s’est spécialisé dans le développement de moteurs, tout en participant à différents projets menés par le constructeur automobile allemand.

En parallèle avec cette carrière, Karim Zidane s’est mis au service de la promotion des compétences marocaines en Allemagne. Il a ainsi créé un réseau de compétences germano-marocaines qui regroupe des centaines de Marocains résidant en Allemagne et exerçant dans divers domaines d’activité.