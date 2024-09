Quand le régime algérien se transforme en fabrique de faux communiqués conjoints

Après avoir perdu toutes ses cartes et échoué à réaliser le moindre acquis diplomatique en Afrique, dans le monde arabe ou en Europe occidentale entre autres, le régime algérien s’est rabattu sur ce qu’il sait le mieux faire, à savoir la préfabrication de faux communiqués conjoints.

Ainsi, le quotidien Al Ahdath, dans son édition du mercredi 4 septembre, revient sur la dernière «prouesse» du ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui a pondu un communiqué traficoté, selon lequel la Slovénie aurait déclaré soutenir le droit d’un prétendu «peuple sahraoui» à l’autodétermination. Or la Slovénie, rappelle Al Ahdath, a déjà refusé au régime algérien toute déclaration en ce sens s’en tenant à une solution politique sous l’égide des Nations-Unies.

Mais Attaf était revenu le 30 août dernier à la charge auprès de son homologue slovène, à laquelle il a rendu visite, croyant que ce pays pourrait avoir changé de position suite à un important contrat énergétique (gaz naturel) que l’Algérie a récemment signé avec les autorités de Ljubljana.

Mais malgré son échec à mettre au pas l’ancien pays membre de la Fédération yougoslave, le ministre algérien des Affaires étrangères, immédiatement relayé par la presse algérienne aux ordres, a répandu, dans un communiqué officiel, la fake-news selon laquelle «la Slovénie dément les allégations du Maroc» au sujet de son appui à l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc en 2007. Le communiqué ajoute que la Slovénie «réaffirme sa position ferme sur la question du Sahara occidental et son soutien permanent et continu au droit inaliénable et imprescriptible du peuple sahraoui à l’autodétermination».

Mais après avoir appris que la presse algérienne a crié (fausse) victoire en déclarant que la Slovénie a apporté son appui aux thèses séparatistes du Polisario, la cheffe de la diplomatie slovène a publié le vrai communiqué officiel qu’elle a signé conjointement avec le chef de la diplomatie algérienne.

Dans ce vrai communiqué, et en particulier sur la question du Sahara, on y lit que «la Slovénie soutient le processus mené sous la direction des Nations-Unies visant à parvenir à une solution politique de compromis, juste, durable et universellement acceptable». Dans ce communiqué on ne trouve aucune mention de «peuple sahraoui» ni d’«autodétermination», faussement attribuées à la Slovénie, mais que la propagande algérienne colporte à tout-va.