Sahara marocain: l’Arabie Saoudite, source de cuisantes défaites de la junte militaire algérienne

Les dirigeants algériens cumulent, ces dernières années, les défaites diplomatiques cuisantes, suite aux prises de positions politiques en faveur du Maroc par plusieurs grands pays comme les États-Unis, l’Allemagne, l’Espagne, les Émirats arabes unis, l’Italie et tout dernièrement l’Arabie saoudite, relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 6 février 2024.

Depuis qu’elle a participé en 1975 à la Marche verte, avec une délégation officielle, l’Arabie saoudite est restée fidèle à sa conviction profonde de défendre l’intégrité territoriale du Maroc.

Ses dirigeants le démontrent ces derniers jours, quand Mohammed Ben Salmane, le prince héritier du Royaume, a émis un décret bannissant désormais l’appellation «Sahara occidental», ainsi que l’affichage de toute carte tronquée du Royaume du Maroc, comportant des pointillés démarquant les provinces du sud du reste du territoire.

Cette décision ne concerne pas seulement les administrations saoudiennes, mais s’adresse aussi au monde entier, tout particulièrement aux dirigeants de la junte militaire algérienne.

Autant dire que l’Arabie Saoudite s’apprête à passer d’une position de soutien au Maroc dans la défense de son intégrité territoriale à celle d’un acteur qui participera à l’ensemble de ses initiatives et de ses confrontations dans les forums diplomatiques.

Riyad bénéficie aujourd’hui d’une importante influence sur la scène internationale, qui lui permet de devenir l’acteur incontournable de plusieurs instances.

Son soutien au Maroc commence d’abord dans l’environnement du monde arabe, et s’étend à l’espace asiatique, sans compter ses relations traditionnelles avec les États-Unis, et les pays d’Europe.

Al Ahdath Al Maghribia souligne que le développement des relations maroco-saoudiennes entre dans la lignée d’une nouvelle stratégie politique et économique, menée par la direction de la partie saoudienne.

Cette stratégie s’est traduite par une réunion du conseil conjoint des affaires maroco-saoudiennes, à Riyad, les 21 et 24 janvier derniers, et a été suivie de la tenue d’un forum économique, ayant rassemblé plus de 300 entrepreneurs des deux pays.

Ces deux manifestations sont les premières initiatives à même de consolider les interactions économiques entre les deux pays, et sera ponctuée par l’ouverture d’une ligne maritime reliant les ports de Djeddah et Tanger Med.

Plus que maritime, cette ligne constitue aussi une passerelle entre la stratégie de développement marocaine et la vision ambitieuse à l’horizon 2030 voulue par l’Arabie Saoudite.

Devant cet important développement de l’action saoudienne, les dirigeants algériens ont préféré se refuser à tout esprit de coopération et de paix, et à persister dans son hostilité maladive.

Toutefois, la junte militaire n’a pas osé cracher son venin sur l’Arabie Saoudite comme elle a pu le faire avec d’autres pays, qui ont d’ores et déjà soutenu l’initiative marocaine d’autonomie.

Les généraux n’ont pas hésité à cacher leur haine viscérale envers le Maroc, et sont même allés jusqu’à fêter la défaite des Lions de l’Atlas face à l’Afrique du Sud, à la CAN 2023, non seulement en mobilisant leurs médias, mais aussi en organisant et en faisant encadrer par la police des manifestations de liesse de la population.