Politique

Pedro Sánchez: le Maroc, «l’une des priorités majeures de la politique étrangère de l’Espagne et de l’Union européenne pour l’année 2026»

Conférence de presse du président du Gouvernement espagnol Pedro Sanchez, le 7 avril 2022 à Rabat.

Le président du Gouvernement espagnol Pedro Sanchez, le 7 avril 2022 à Rabat. . MAP

À l’ouverture de la Conférence des ambassadeurs espagnols, le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a mis en avant la nécessité de renforcer les partenariats entre l’Union européenne et ses voisins du Sud, en soulignant la place centrale du Maroc. Un message fort qui illustre la solidité des relations maroco-espagnoles.

Par La Rédaction
Le 08/01/2026 à 15h01

À l’ouverture de la Conférence des ambassadeurs d’Espagne accrédités à l’étranger, tenue les 8 et 9 janvier à Madrid sous le thème «L’Espagne, acteur mondial», le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a réaffirmé la volonté de son pays de renforcer les partenariats stratégiques entre l’Union européenne et ses voisins du Sud, au premier rang desquels figure le Maroc. Cet engagement s’inscrit dans une vision commune visant à bâtir un espace de prospérité partagée, de stabilité et de sécurité durable dans le bassin méditerranéen.

Le chef de l’exécutif espagnol a souligné que le renforcement des relations avec le Royaume du Maroc constitue l’une des priorités majeures de la politique étrangère de l’Espagne et de l’Union européenne pour l’année 2026. Cette orientation stratégique reflète la solidité et la profondeur des liens unissant Rabat et Madrid, fondés sur une coopération multidimensionnelle englobant les domaines politique, économique, sécuritaire et humain.

Les relations maroco-espagnoles ont connu ces dernières années une dynamique positive, portée par une confiance mutuelle renouvelée et une convergence de vues sur des enjeux régionaux et internationaux majeurs. L’appui clair et sans équivoque de Madrid à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, exprimé à travers le soutien au plan d’autonomie présenté par le Royaume, a marqué un tournant décisif dans cette relation stratégique, ouvrant la voie à une coopération renforcée et tournée vers l’avenir.

Partenaire clé de l’Union européenne, le Maroc s’impose aujourd’hui comme un acteur central de stabilité et de développement dans son environnement régional. La reconnaissance par l’Espagne du rôle structurant du Royaume confirme l’importance d’un partenariat euro-marocain solide, capable de répondre aux défis communs, notamment en matière de sécurité et de développement économique durable.

Par La Rédaction
Le 08/01/2026 à 15h01
#Maroc-Espagne#Pedro Sanchez#Sahara#Union européenne







