Maroc-Espagne: après la visite de Pedro Sanchez, un partenariat stratégique renouvelé

Lors de sa récente visite au Maroc, Pedro Sanchez a réitéré la position de son pays à propos du Sahara marocain, qu’il avait exprimée en avril 2022.

Le président du gouvernement espagnol a ainsi déclaré que l’initiative d’autonomie pour le Sahara, sous souveraineté marocaine, en était «la base la plus réaliste et la plus sérieuse».

Fort de la transparence de sa position sur le dossier du Sahara, Pedro Sanchez a rendu justice non seulement aux liens historiques, mais aussi géographiques entre les deux pays, en se plaçant du côté d’une stabilité régionale, indique l’éditorialiste d’Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 27 février 2024.

Pedro Sanchez a aussi exprimé tout l’intérêt de Madrid envers les initiatives stratégiques prises par le Roi Mohammed VI, en ce qui concerne la création d’une alliance entre les pays africains ayant en commun une ouverture sur l’océan Atlantique, ainsi qu’envers le projet du Gazoduc Nigeria-Maroc.

La clarté de la vision espagnole et la convergence des points de vue dans l’ensemble des dossiers reflètent la profondeur des relations entre Madrid et Rabat, écrit l’éditorialiste du quotidien.

Ces relations revêtent un caractère stratégique, car les deux pays sont liés par leur proximité géographique.

C’est ainsi que sur un plan sécuritaire, la coopération ne peut être plus efficiente, que ce soit dans la lutte contre la traite d’êtres humains, le trafic de drogue ou le terrorisme.

Le Maroc est toujours resté fidèle à ses engagements, même quand les relations entre les deux pays passaient par des périodes difficiles.

Cette donne, essentielle, a été confirmée par les autorités espagnoles, quand celles-ci ont révélé, à diverses reprises, que la coopération entre Rabat et Madrid était exceptionnelle, dans leur lutte commune contre ces fléaux, aussi bien en matière de renseignements partagés, qu’en ce qui concerne la confiance totale qu’entretiennent les appareils sécuritaires des deux pays.

L’éditorialiste d’Al Ahdath Al Maghribia explique aussi que l’axe Rabat-Madrid est nécessaire, dans cette période mouvementée dans les relations internationales, où des pôles de stabilité s’écroulent les uns après les autres.

Cet axe est encore plus impératif, alors que le détroit de Gibraltar, nécessaire aux échanges entre les deux rives de la Méditerranée, se retrouve exposé aux menaces d’agents commandités par l’Iran, alliés du Polisario.

Sur un plan économique, les deux pays ont concrétisé des plans grandioses vers la modernisation, en passant de deux économies similaires, et donc concurrentes, vers une forme de coopération plus approfondie, qui confère à l’Espagne le statut de premier partenaire commercial du Maroc.

Depuis le discours prononcé en 2008 par le Roi Mohammed VI à Abidjan, en Côte d’Ivoire, le Maroc a su démontrer être sans conteste devenu un leader du développement en Afrique.

Grâce à la position géographique unique du Royaume dans le continent, les initiatives royales ont permis d’ouvrir une voie à ceux à la recherche d’opportunités d’investissements dans sa profondeur africaine, et à leur tête, l’Espagne, avec ses potentiels, prometteurs de croissance.