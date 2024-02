Maroc-Espagne: confiance, coopération et respect

C’est une autre visite historique que vient d’effectuer, mercredi dernier à Rabat, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, au cours de laquelle il a réitéré le soutien de son pays au plan marocain d’autonomie comme seule base de règlement du conflit factice créé autour du Sahara marocain. C’est lors d’une conférence de presse, tenue devant un parterre de journalistes espagnols, marocains et représentants de médias internationaux, que Pedro Sanchez a confirmé cette position de principe, clairement consignée dans la Déclaration conjointe adoptée le 7 avril 2022, et la Déclaration conjointe issue des travaux de la 12e session de la Réunion de haut niveau maroco-espagnole du 2 février 2023.

Dans l’éditorial de sa livraison du vendredi 23 février, le quotidien Al Ahdath Al Maghribia écrit que c’est grâce à la sagesse, la confiance en soi et l’assurance insufflées à la diplomatie marocaine par le roi Mohammed VI que le Maroc a tracé sa voie vers ses deux avenirs, proche et lointain. C’est cette stratégie qui lui a permis de mettre en échec toutes les tentatives de son voisin de l’Est, matérialisées par ses récentes et vaines manœuvres visant à parasiter, par tous les moyens, les relations maroco-espagnoles.

La visite que vient d’effectuer Pedro Sanchez au Maroc, où il a été reçu par le Roi Mohammed VI et au cours de laquelle il a confirmé le soutien de son pays à la marocanité du Sahara, a constitué une gifle que n’oubliera jamais le duo Teboune-Chengriha, qui mène actuellement l’Algérie vers le chaos.

Venant de l’Espagne, ce soutien à l’intégrité territoriale du Maroc tire son importance du fait qu’il s’agit de l’ancienne puissance colonisatrice du Sahara, qui plante ainsi le dernier clou dans le cercueil, dont le bois a été rongé par les mites, et où git un mort-né appelé Polisario, que le régime algérien, depuis l’ère de Houari Boumediene, garde comme une momie nauséabonde.

Al Ahdath précise que c’est grâce à la confiance des Marocains en leur roi que leur pays engrange les victoires diplomatiques concrètes, avec des résultats palpables, issus de la mise en œuvre d’une sagesse multiséculaire, d’une méthode et d’une démarche typiquement marocaines.

L’Allemagne, les Etats-Unis, l’Espagne, tout le continent africain (à part l’Algérie et l’Afrique du sud), tout le monde arabe soutiennent la marocanité du Sahara, car tout ce monde a confiance dans le Maroc, parce qu’il sait que ce vieux royaume a toujours eu confiance en lui-même, conclut Al Ahdath.