Participation des femmes dans les opérations de paix de l’ONU: les FAR organisent une formation au profit de 23 militaires

Lors du lancement de la première édition francophone de la formation sur les opérations militaires de paix, le lundi 4 août 2025 à Agadir.

Agadir accueille une formation des Forces armées royales dédiée aux femmes dans les opérations de paix. Organisée du 4 au 22 août, cette session réunit 23 femmes militaires représentant 14 pays.

«Cette formation, qui se poursuivra jusqu’au 22 août, s’inscrit dans le cadre du partenariat triangulaire entre le Royaume du Maroc, la République française et les Nations unies. Ont pris part à cet évènement des officiers féminins marocains et issus de pays africains frères et amis, à savoir: le Bénin, le Burundi, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, le Tchad et la Tunisie, ainsi que de facilitateurs nationaux et internationaux», indiquent les FAR sur Facebook.

La formation a pour objectif de renforcer les capacités opérationnelles des participantes, à travers l’acquisition de compétences et de techniques leur permettant de contribuer efficacement aux missions de paix onusiennes. Elle vise également à encourager l’accès des femmes aux postes de commandement dans les opérations de maintien de la paix.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le général de division Mohammed Benlouali, chef d’État-major de la zone Sud, a rappelé que cette initiative reflète la volonté des Forces armées royales de promouvoir une approche inclusive fondée sur l’égalité entre les genres. Il a souligné l’importance de l’intégration du personnel féminin à tous les niveaux des FAR.

Présente à la cérémonie, la représentante d’ONU Femmes au Maroc, Myriem Ouchen Noussairi, a, quant à elle, salué l’organisation de cette session, qu’elle a qualifiée d’initiative stratégique. Elle a exprimé sa reconnaissance envers les FAR pour leur engagement en faveur de la paix et de la sécurité, tout en insistant sur l’importance de renforcer la participation des femmes dans les missions internationales.