FAR: une formation sur l’intégration des femmes du 13 au 17 novembre à Agadir

Conformément aux hautes instructions du roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’état-major général des Forces armées royales (FAR), une formation sur l’intégration des femmes et perspectives de genre dans les Forces armées sera organisée en partenariat avec le Canada, du 13 au 17 novembre au niveau de l’état-major de la Zone Sud à Agadir, au profit des officiers des FAR et de cadres multinationaux relevant de 7 pays francophones.

Lire aussi : Séisme: à Amizmiz, les assistantes sociales des FAR redonnent le sourire aux enfants

Selon un communiqué diffusé par l’état-major général des FAR, cette formation vise à acquérir de nouvelles connaissances et de consolider les acquis en matière de genre dans les opérations de paix, mettant ainsi en pratique les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur l’agenda «Femmes, Paix et Sécurité».