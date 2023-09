Séisme: à Amizmiz, les FAR aux petits soins pour les rescapés

À Amizmiz, le séisme a laissé derrière lui un sillage de destruction, mais il a également fait émerger un sentiment d’unité et de résilience au sein de la population locale. Les FAR ont répondu à cet appel en établissant un camp spécialement aménagé pour aider les sinistrés à se remettre sur pied. Les infrastructures de cet espace ont été méticuleusement conçues pour répondre à leurs besoins immédiats, qu’il s’agisse de nourriture, d’eau, de soins médicaux ou d’un toit sûr.

Le camp des FAR à Amizmiz s’est donc rapidement transformé en un foyer chaleureux pour les victimes du séisme. «Ici, nous retrouvons un peu de chaleur humaine, de sécurité. Les FAR ont pensé à tout, même à un espace pour nos enfants. Ils ont mis en place un réfectoire où nous pouvons tous manger ensemble, comme une grande famille», confie une mère, les yeux brillants d’espoir et de gratitude, cherchant avidement dans ce nouvel environnement une parcelle de la normalité perdue.

La solidarité est le mot d’ordre dans ce sanctuaire créé par les FAR. Chaque détail du camp témoigne d’un dévouement et d’une anticipation minutieuse des besoins des résidents. «Au début, nous étions près de l’hôpital, mais grâce aux FAR, nous avons maintenant un endroit où nous nous sentons vraiment chez nous. Ils ont tout organisé pour nous, jusqu’à nous servir les repas. Je tiens à remercier du fond du cœur le roi Mohammed VI et les FAR», partage une autre résidente, la voix teintée d’émotions et un sentiment profond de reconnaissance illuminant son visage.

Là où les sourires d’enfants avaient disparu, engloutis par la tragédie, ils renaissent aujourd’hui, réchauffant les cœurs et apportant une lueur d’espoir renouvelée. Un espace a été spécialement conçu pour eux, un lieu où ils peuvent à nouveau jouer, apprendre et simplement être des enfants, loin des horreurs du séisme.

«On est vraiment bien ici. Nos enfants ont un endroit pour étudier et pour jouer, ils peuvent enfin commencer à oublier ce qu’ils ont vécu. On se sent en sécurité et tout est mis en œuvre pour notre confort. Un grand merci à tout le monde qui a contribué à cela», témoigne une mère, sa voix frémissant d’espoir, ses yeux scrutant ses enfants retrouver la joie de l’enfance à travers les activités récréatives proposées.