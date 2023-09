Séisme: le 1er Bataillon des Chasseurs de l’Atlas assure l’acheminement de tentes vers les villages enclavés de la province de Taroudant

C’est armés d’une expérience forgée au cœur des terrains les plus ardus et dotés d’équipements spéciaux pour l’escalade que les éléments d’élite du 1er Bataillon des Chasseurs de l’Atlas ont mené une entreprise audacieuse: acheminer une trentaine de tentes, équivalant en poids à 1,2 tonne, vers les zones montagneuses de la province de Taroudant. Une mission sollicitée par les autorités locales, articulée autour de trois phases méticuleusement orchestrées et prise en charge par cette unité d’élite des Forces armées royales (FAR).

Tout a commencé depuis le dernier point accessible par les véhicules, et impraticable pour tout moyen de transport. De là, une caravane composée de forces spécialisées et de bêtes de somme s’est mise en route, portant sur le dos des animaux le précieux chargement de tentes destinées à des villages enclavés.

🇲🇦⛑️ Le Bataillon de chasseurs de l’Atlas assure l’acheminement de 30 tentes à Taroudant, malgré les conditions géographiques défavorables. pic.twitter.com/47dqnOMS1C — Le360 (@Le360fr) September 19, 2023

La phase suivante n’était rien de moins qu’un parcours d’obstacles naturels, traversant des zones affectées par les dernières secousses, où la menace constante d’éboulements, de chutes de pierres et d’effondrement de terrain rendait chaque pas plus périlleux que le précédent. Et après six heures de marche, sur une distance de près de vingt kilomètres, la phase finale voyait le jour avec un retour triomphal au point de départ, témoignant du succès de la mission.

Rappelons que depuis sa création en 1958, le 1er Bataillon des Chasseurs de l’Atlas a toujours été à l’avant-garde de nombreuses missions, souvent des plus périlleuses, dont l’entraînement des troupes à s’adapter aux conditions difficiles en haute montagne.