Séisme: au cœur de l’hôpital de campagne déployé par les FAR à Tafingoulte

Le temps est à la pleine mobilisation à l’hôpital de campagne de Tafingoulte, dans le cercle d’Oulad Berhil, aux environs de Taroudant. Les va-et-vient y sont constants, entourés par le bruit des sirènes des ambulances de la Gendarmerie royale ainsi que les sons des hélicoptères de cette dernière et des Forces armées royales (FAR), qui y acheminent les habitant des douars environnants, lourdement impactés par le séisme qui s’est produit vendredi dernier.

Opérant 24h/24 et comprenant toutes les spécialités nécessaires en de telles circonstances, y compris la chirurgie, cet hôpital entend soulager les établissements de santé de la région, notamment l’hôpital Mokhtar Es-Soussi de Taroudant et l’hôpital régional d’Agadir.

Particulièrement reconnaissants, les patients racontent le véritable cauchemar qu’ils ont vécu le soir du séisme. Lahoucine Baddou, habitant de la commune voisine de Sidi Ouaziz, dit avoir perdu 28 membres de sa tribu dans cette tragédie. Il souffre lui-même de plusieurs fractures aux mains et aux pieds. «Je suis en attente de me faire opérer et je suis très bien pris en charge ici. Mais je n’oublierai jamais cette nuit-là. C’était du jamais vu», nous raconte-t-il.

Femme âgée, Fadma Lamriss relate, elle, avoir été surprise par le séisme en plein sommeil. Elle doit sa survie à l’intervention de membres de sa famille qui l’ont sortie des décombres.

Rappelons que sur hautes instructions royales, les FAR ont pris les dispositions nécessaires au niveau de l’État-major général et des places d’armes du Royaume en termes de liaison et de coordination avec les autorités locales. Des détachements d’intervention, des avions, des hélicoptères, des drones et des moyens du génie ainsi que des antennes logistiques sont déployés sur les lieux en vue d’apporter l’aide nécessaire aux populations sinistrées.

Le séisme a fait jusqu’à présent 2.901 morts (dont 2.884 inhumés) et 5.530 blessés dans les provinces et préfectures d’Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant, selon un bilan actualisé du ministère de l’Intérieur ce mardi 12 septembre à 13h00.